बैन के बावजूद पाकिस्तान में Dhurandhar की गैरकानूनी बिक्री जारी, मचा बवाल

वीडियो के वायरल होते ही भारतीय दर्शकों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया। बता दें, कई लोग कमेंट कर पूछ रहे थे, "DVD का जमाना अब भी चलता है?" तो कुछ ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही। इस पूरे मामले से ये साफ होता है कि मनोरंजन के क्षेत्र में बॉर्डर की कोई दीवार नहीं होती। वहीं, पायरेसी का चलन भी कम नहीं हो रहा है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है। अब देखना ये होगा कि 'धुरंधर' का पार्ट 2 रिलीज होने पर क्या नया रिकॉर्ड बनता है।