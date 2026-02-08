पीरियड्स में शूट हुआ था ये सुपरहिट गाना, रोने लगी थीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरी हड्डियों में

गाने की रिलीज के बाद आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा के बीच अनबन की खबरें भी उड़ी थीं। इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए आयशा ने क्रिस्टल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "क्रिस्टल मेरी सीनियर हैं और उन्होंने मुझसे कहीं ज्यादा काम किया है। शुरुआत में मुझे लगा था कि शायद वह नखरे दिखाएंगी, लेकिन वह वाकई एक 'स्वीटहार्ट' हैं। हम दोनों शूटिंग के दौरान एक-दूसरे की ताकत बने रहे।" आयशा ने क्रिस्टल की खूबसूरती की तारीफ करते हुए मजाक में यह भी कहा कि उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि उन्हें लेंस पहनने की जरूरत ही नहीं है।