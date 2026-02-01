Sunil Thapa Death: सुनील थापा के निधन पर मनोज बाजपेयी हुए भावुक, ‘मैरी कॉम’ एक्टर पीछे छोड़ गए आंसू

Manoj Bajpayee on Sunil Thapa Death News: नेपाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील थापा के निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को गहरे शोक में डुबो दिया है। 300 से ज्यादा फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाले सुनील थापा ने न सिर्फ नेपाली सिनेमा बल्कि बॉलीवुड और वेब सीरीज की दुनिया में भी अपनी खास जगह बनाई थी। काठमांडू में दिल का दौरा पड़ने से उनके निधन की खबर सामने आते ही भारत और नेपाल, दोनों देशों के कलाकारों और प्रशंसकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।