टीवी पर सुपरहिट, थिएटर में फिसड्डी! 10 करोड़ बजट वाली ‘भाबी जी घर पर हैं’ में फूहड़ता की हदें हुईं पार

कहानी एक मजेदार रोड ट्रिप से शुरू होती है, जहां विभूति और तिवारी अपनी पत्नियों के साथ सफर पर निकलते हैं। रास्ते में दो दबंग भाइयों की एंट्री, गलतफहमियां, किडनैपिंग और हॉरर-कॉमेडी के एलिमेंट्स फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। टीवी शो की तरह ही नोकझोंक और हंसी के पल मौजूद हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर ये प्रयोग हर किसी को रास नहीं आया। रिलीज के बाद फिल्म को मिक्स्ड से नेगेटिव रिव्यू मिले। इसकी कहानी से ज्यादा फूहड़ता की बातें हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कहानी डार्क कॉमेडी के चक्कर में कहानी दब गई है।