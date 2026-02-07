अपनी उम्र के हिसाब से रोल करें तीनों खान…,आमिर-सलमान और शाहरुख को इमरान खान ने दी हिदायत

Imran Khan Advice to Shahrukh-Salman And Aamir Khan: बॉलीवुड में स्टारडम और उम्र को लेकर बहस कोई नई नहीं है, लेकिन हाल ही में अभिनेता इमरान खान के बयान ने इस चर्चा को फिर से तेज कर दिया है। इमरान का मानना है कि हिंदी सिनेमा के तीनों सुपरस्टार- शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान- अब ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें अपने किरदारों को उम्र के हिसाब से ढालने की जरूरत है। उनका कहना है कि दर्शकों की पसंद और जुड़ाव भी समय के साथ बदलता है।