बॉलीवुड

अपनी उम्र के हिसाब से रोल करें तीनों खान…,आमिर-सलमान और शाहरुख को इमरान खान ने दी हिदायत

Imran Khan Advice to Shahrukh-Salman And Aamir Khan: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने हाल ही में तीनों खान को लेकर एक बयान दिया है। इंडस्ट्री में 30 साल के स्टारडम के बाद तीनों खान की फिल्मों पर इमरान ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 07, 2026

Imran Khan Advice to Shahrukh-Salman And Aamir Khan

Imran Khan Advice to Shahrukh-Salman And Aamir Khan (सोर्स- एक्स)

Imran Khan Advice to Shahrukh-Salman And Aamir Khan: बॉलीवुड में स्टारडम और उम्र को लेकर बहस कोई नई नहीं है, लेकिन हाल ही में अभिनेता इमरान खान के बयान ने इस चर्चा को फिर से तेज कर दिया है। इमरान का मानना है कि हिंदी सिनेमा के तीनों सुपरस्टार- शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान- अब ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें अपने किरदारों को उम्र के हिसाब से ढालने की जरूरत है। उनका कहना है कि दर्शकों की पसंद और जुड़ाव भी समय के साथ बदलता है।

इमरान खान ने तीनों खान पर की बात Imran Khan Advice to Shahrukh-Salman And Aamir Khan)

'शोशा' के साथ इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने कहा कि किसी भी अभिनेता के करियर में एक ऐसा समय आता है जब वो लीड हीरो के पारंपरिक किरदारों से आगे बढ़ता है। उन्होंने इशारों में कहा कि तीनों खान ने करीब तीन दशकों तक ऐसा स्टारडम देखा है, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ किरदारों का स्वरूप बदलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिससे कोई भी कलाकार अछूता नहीं रह सकता।

'नई पीढ़ी शायद ही कनेक्ट कर पाए'

इमरान का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी उन कलाकारों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है, जो उनकी उम्र और जीवन के अनुभवों के करीब हों। जब दर्शक किसी फिल्म या वेब शो को देखते हैं, तो वे खुद को उस कहानी और किरदार में देखना चाहते हैं। ऐसे में नई पीढ़ी शायद 60 या 70 साल के नायक की प्रेम कहानी से खुद को जोड़ न पाए।

इमरान खान ने दिया बड़ा बयान

उन्होंने ये भी कहा कि स्टारडम भी समय के साथ ट्रांजिशन करता है। एक वर्ग ऐसा होता है जो किसी अभिनेता के साथ बड़ा हुआ होता है, लेकिन इसके साथ ही एक नया दर्शक वर्ग भी आता है, जिसकी पसंद और अपेक्षाएं अलग होती हैं। यही वजह है कि उम्र के साथ किरदारों में बदलाव न सिर्फ जरूरी है, बल्कि कलाकार के करियर के लिए फायदेमंद भी हो सकता है।

शाहरुख खान ने दमदार वापसी की

अगर हालिया बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें, तो तीनों खान के करियर में उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। शाहरुख खान ने कुछ सालों के ब्रेक के बाद दमदार वापसी की और एक के बाद एक बड़ी हिट फिल्में दीं। वहीं आमिर खान को एक बड़े प्रोजेक्ट में निराशा हाथ लगी, लेकिन बाद में उनके काम को सराहना भी मिली। सलमान खान की पिछली कुछ फिल्मों को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही, साथ ही उनकी फिल्मों में उम्र के अंतर को लेकर भी चर्चा होती रही है।

इमरान खान खुद भी लंबे समय बाद अभिनय की दुनिया में वापसी की तैयारी में हैं। वो जल्द ही एक नई फिल्म के जरिए दर्शकों के सामने आने वाले हैं, जिसमें वह एक अलग और परिपक्व अंदाज में नजर आ सकते हैं। इससे पहले उन्होंने हाल ही में एक छोटे से कैमियो से वापसी का संकेत भी दिया था।

Updated on:

07 Feb 2026 03:48 pm

Published on:

07 Feb 2026 03:47 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अपनी उम्र के हिसाब से रोल करें तीनों खान…,आमिर-सलमान और शाहरुख को इमरान खान ने दी हिदायत

