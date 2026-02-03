रणबीर कपूर के साथ झगड़े पर आमिर खान के भांजे ने तोड़ी चुप्पी, सालों बाद इमरान बोले- रिश्तों पर असर…

Imran Khan (सोर्स- एक्स)
Imran Khan on Rift With Ranbir Kapoor: बॉलीवुड में रिश्तों को लेकर बनने वाली कहानियां अक्सर फिल्मों की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। खासकर जब बात दो बड़े सितारों की हो, तो छोटी-सी दूरी भी ‘मनमुटाव’ का रूप ले लेती है। हाल ही में अभिनेता इमरान खान ने अपने और रणबीर कपूर के रिश्ते को लेकर चल रही ऐसी ही अटकलों पर खुलकर बात की और इन अफवाहों की असल वजह बताई।
इमरान खान ने 'न्यूज 18' के साथ इंटरव्यू में कहा कि वो और रणबीर कपूर उम्र में लगभग एक ही दौर के हैं और इंडस्ट्री में भी उन्होंने लगभग एक ही समय कदम रखा था। इसके बावजूद दोनों के बीच कभी गहरी निजी दोस्ती नहीं बन पाई। इसकी वजह किसी तरह की अनबन नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का नेचर रहा। इमरान के मुताबिक, कलाकारों के बारे में बाहर जो कहानियां गढ़ी जाती हैं, उनका असर कई बार रिश्तों की संभावनाओं पर भी पड़ता है।
इमरान ने इशारों में बताया कि मीडिया और सोशल सर्कल में बनने वाली धारणाएं अक्सर कलाकारों के कंट्रोल से बाहर होती हैं। जब कोई कुछ सुनता या पढ़ता है, तो वो अनजाने में ही रिश्तों पर असर डाल देता है। यही कारण रहा कि उनके और रणबीर के बीच किसी मजबूत बॉन्ड के पनपने की गुंजाइश कम होती चली गई।
अभिनेता ने साफ कहा कि दोनों का ज्यादातर सामना सिर्फ प्रोफेशनल माहौल में ही हुआ। शूटिंग, इवेंट्स या इंडस्ट्री से जुड़े मौकों तक ही बातचीत सीमित रही। निजी स्तर पर समय बिताने का मौका बहुत कम मिला, जिससे किसी तरह की गहरी दोस्ती बन पाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल था।
इमरान खान ने एक दिलचस्प पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स अक्सर एक-दूसरे के साथ कम काम करते हैं। आमतौर पर एक अभिनेता महीनों तक किसी फिल्म की शूटिंग में अभिनेत्री के साथ समय बिताता है, जिससे परिचय और दोस्ती बन जाती है। लेकिन समान उम्र के दो मेल एक्टर्स के बीच ऐसा होना कम ही देखने को मिलता है।
जब इमरान से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी रणबीर कपूर को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा, तो उनका जवाब काफी संतुलित था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से वह खुद फिल्मों से दूर रहे हैं, इसलिए रणबीर के हालिया काम पर टिप्पणी करना उनके लिए आसान नहीं है। हालांकि, जब वो सक्रिय थे, तब उन्होंने रणबीर की सभी फिल्में देखीं और हमेशा उन्हें एक बेहतरीन और सोच-समझकर काम करने वाला अभिनेता माना।
इमरान ने रणबीर कपूर को ऐसा कलाकार बताया, जो अभिनय की बारीकियों और सिनेमा की भाषा को गंभीरता से समझता है। उनके मुताबिक, रणबीर की यही सोच और गहरी समझ उनके काम में साफ झलकती है।
गौरतलब है कि इमरान खान हाल ही में वीर दास की फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ में एक खास भूमिका में नजर आए हैं। लंबे समय बाद उनकी यह मौजूदगी दर्शकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं रही।
