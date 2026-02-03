रणबीर कपूर के साथ झगड़े पर आमिर खान के भांजे ने तोड़ी चुप्पी, सालों बाद इमरान बोले- रिश्तों पर असर…

इमरान खान ने 'न्यूज 18' के साथ इंटरव्यू में कहा कि वो और रणबीर कपूर उम्र में लगभग एक ही दौर के हैं और इंडस्ट्री में भी उन्होंने लगभग एक ही समय कदम रखा था। इसके बावजूद दोनों के बीच कभी गहरी निजी दोस्ती नहीं बन पाई। इसकी वजह किसी तरह की अनबन नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का नेचर रहा। इमरान के मुताबिक, कलाकारों के बारे में बाहर जो कहानियां गढ़ी जाती हैं, उनका असर कई बार रिश्तों की संभावनाओं पर भी पड़ता है।