AR रहमान के ‘कम्युनल विवाद’ के बीच बेटे का आया तगड़ा रिएक्शन, पिता संग रिश्ते को लेकर तोड़ी चुप्पी

AR Rahman Communal Remark: भारतीय संगीत की दुनिया के दिग्गज एआर रहमान इन दिनों अपनी उपलब्धियों से ज्यादा अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कथित सांप्रदायिक भेदभाव पर उनकी टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका विरोध भी हो रहा है। इसी गहमागहमी के बीच, उनके बेटे एआर अमीन ने अपने पिता के साथ अपने काम करने के अनुभव और संगीत के सफर पर खुलकर बात की है।