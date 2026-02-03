3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

बॉलीवुड

AR रहमान के ‘कम्युनल विवाद’ के बीच बेटे का आया तगड़ा रिएक्शन, पिता संग रिश्ते को लेकर तोड़ी चुप्पी

AR Rahman Communal Remark: एआर रहमान ने कुछ समय पहले कहा था कि उनके धर्म की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया है। जिसके बाद विवाद बढ़ गया था अब इसी बीच उनके बेटे ने भी पिता के साथ रिश्ते पर बड़ी बात कही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 03, 2026

AR Rahman Communal bias amid his son AR Ameen big My dad legacy no one can imagine

एआर रहमान के बेटे ने दिया पिता संग रिश्ते पर बयान

AR Rahman Communal Remark: भारतीय संगीत की दुनिया के दिग्गज एआर रहमान इन दिनों अपनी उपलब्धियों से ज्यादा अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कथित सांप्रदायिक भेदभाव पर उनकी टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका विरोध भी हो रहा है। इसी गहमागहमी के बीच, उनके बेटे एआर अमीन ने अपने पिता के साथ अपने काम करने के अनुभव और संगीत के सफर पर खुलकर बात की है।

एआर रहमान के बेटे ने दिया पिता को लेकर बयान (AR Rahman Son Communal Remark)

हाल ही में अपने गाने के प्रमोशन के दौरान एआर अमीन ने बताया कि दुनिया के लिए जो एआर रहमान एक शांत और सौम्य कलाकार हैं, काम के मामले में वह उतने ही सख्त पिता और मेंटर भी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब अमीन से पूछा गया कि क्या ऑस्कर विजेता पिता कभी उन्हें डांटते हैं, तो अमीन ने मुस्कुराते हुए कहा, "वह हमेशा मुझे डांटते हैं।" उनकी यह बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन अमीन ने साफ किया कि यह डांट उनके काम को बेहतर बनाने के लिए होती है।

पिता-बेटे का कैसा है रिश्ता? (AR Rahman Son On Relationship With father)

अमीन ने अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट की क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बताते हुए कहा कि उनके पिता के साथ काम करना हमेशा से कुछ नया सीखने जैसा होता है। उन्होंने कहा, "इस गाने को बनाने का अनुभव बहुत खास था। जसलीन रॉयल की आवाज ने इस गाने में एक अलग ही जोश भर दिया है। मेरे पिता और मैं मिलकर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमने इसमें 'एफ्रोबीट' वाइब देने की कोशिश की है।"

पिता के कम्युनल विवाद के बीच दिया अमीन ने ये बयान

अक्सर स्टार किड्स को अपने माता-पिता की बड़ी विरासत के बोझ का सामना करना पड़ता है। इस बारे में अमीन की सोच काफी साफ और जमीन से जुड़ी है। साथ ही उन्होंने पिता द्वारा दिए गए कम्युनल विवाद के बीच कहा, "मेरे पिता ने जो मुकाम हासिल किया है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनकी विरासत बहुत बड़ी है। मैं खुद को उनके बराबर नहीं देखता, बल्कि मैं तो अपनी इस छोटे से संगीत के सफर की अभी बस शुरुआत कर रहा हूं।"

03 Feb 2026 11:32 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / AR रहमान के 'कम्युनल विवाद' के बीच बेटे का आया तगड़ा रिएक्शन, पिता संग रिश्ते को लेकर तोड़ी चुप्पी
