ऋतिक रोशन ने जिंदगी और मौत पर किया क्रिप्टिक पोस्ट, बोले- अंधकार मेरी ओर बढ़ रहा…

ऋतिक ने आगे लिखा, 'मौत का सौदागर ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस शांत और संतुष्ट बैठा रहता है, गुनगुनाने में माहिर है। हमेशा मेरे बचपन की कोई जादुई धुन चुनता है, शरारती है ठीक है। मैं अपनी किताब नीचे रख देता हूं और एक बार फिर उस भविष्यवाणी को गौर से देखता हूं, उस अंधकार की जो मेरी ओर बढ़ रहा है और उसकी कालिमा मुझे चुपचाप डरा देती है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और जल्दी से उसकी तुलना उस दूसरे अंधकार से करता हूं, जिसने मुझे अपनी गोद में लिया था। उस शून्य से, जिससे मैं निकला था। मैं आंखें मिचमिचाता हूं। बीच का रंगीन सफर कम से कम संघर्ष और प्यार का खूबसूरत, अद्भुत गड़बड़झाला रहा है। मेरा मासूम दिल अनकही उम्मीद से धड़कता है। ओह… इतनी उम्मीद कि दिल टूट जाता है'।