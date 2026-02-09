50 की एकता कपूर ने बताया क्यों नहीं लिए सात फेरे? 18 की उम्र में मिला अल्टीमेटम

Ekta Kapoor On Her marriage: टीवी और सिनेमा की दुनिया की 'क्वीन' माने जाने वालीं एकता कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं रही। वह 50 साल की हो चुकी हैं और अब भी कुंवारी हैं। ऐसे में उनके फैंस के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि आखिर एकता और उनके भाई तुषार कपूर ने अब तक शादी क्यों नहीं की? लेकिन कभी उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर ज्यादा बात नहीं की, पर अब उन्होंने अपनी शादी पर चुप्पी तोड़ी है। पहली बार उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया और अपने पिता जितेंद्र के साथ हुई एक दिलचस्प बातचीत का जिक्र किया है।