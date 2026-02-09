बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक को लेकर ‘रामू’ के बेबाक बोल, राम गोपाल वर्मा बोले- बैन द बैनर्स

Ram Gopal Varma On Social Media Ban For Children: देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बहस तेज होती जा रही है। इसी मुद्दे पर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपनी बेबाक और तीखी राय रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखते हुए इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए और इसे बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदेह बताया। वर्मा ने अपने इस विचार को प्रतीकात्मक नाम दिया- ‘बैन द बैनर्स’। रामू ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।