10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ के बाद सनी देओल फिर आ रहे हैं तहलका मचाने, ‘लाहौर 1947’ की रिलीज डेट आउट

Lahore 1947 Release Date: 'बॉर्डर 2' के बाद सनी देओल स्टारर अपकमिंग फिल्म ‘लाहौर 1947’ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। यह फिल्म सिनेमाघरों में…. नीचे पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Feb 10, 2026

Lahore 1947 Release Date

'बॉर्डर 2' के बाद अब सनी देओल का धमाका, ‘लाहौर 1947’ की रिलीज डेट आउट (इमेज सोर्स: वायरल एक्स स्क्रीनशॉट)

Sunny Deol Starr Lahore 1947 Release Date Out: ‘बॉर्डर 2’ की शानदार सफलता के बाद सनी देओल अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘लाहौर 1947’ की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है।

खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक फिल्म में पहली बार सनी देओल, निर्देशक राजकुमार संतोषी और प्रोड्यूसर आमिर खान एक साथ काम कर रहे हैं। 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म एक दर्दनाक दौर को नए अंदाज में पर्दे पर जिंदा करने वाली है।

आमिर खान के प्रोडक्शन टीम ने दी अपडेट

आमिर खान की प्रोडक्शन टीम ने बताया कि यह दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की पसंदीदा स्क्रिप्ट थी। उन्होंने फिल्म को लेकर बताया, “यह धरम जी (धर्मेंद्र) की सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी। मुझे बहुत खुशी है कि यह फिल्म उसी अंदाज में रिलीज होगी और इसे उनका प्यार मिलेगा।”

क्या है फिल्म की कहानी?

सनी देओल की आने वाली फिल्म की कहानी असगर वजाहत के मशहूर नाटक ‘जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्याई नई’ से ली गई है। यह कहानी भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की राजनीति पर नहीं, बल्कि उस समय हुई सांप्रदायिक हिंसा, दर्द और बिछड़े रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देती है।

फिल्म एक ऐसे हिंदू परिवार की कहानी है, जिसे बंटवारे के दौरान लाहौर छोड़कर भारत आना पड़ता है। भारत आकर उन्हें एक मुस्लिम परिवार की छोड़ी हुई हवेली मिलती है, लेकिन वहां एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला पहले से रहती है। इसके बाद बंटवारे के कठिन दौर में पहचान, बिछड़न, इंसानियत और जिम्मेदारी से जुड़े कई गहरे सवाल सामने आते हैं।

यह फिल्म देशभक्ति के शोर-शराबे वाली कहानियों जैसी नहीं है, बल्कि विभाजन के पुराने जख्मों, दर्द और इंसानी रिश्तों की संवेदनशीलता को दिखाती है। यह एक भावुक और गंभीर पीरियड ड्रामा है।

फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और करण देओल भी अहम किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने बनाया है और गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

सनी देओल

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

Published on:

10 Feb 2026 03:07 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बॉर्डर 2’ के बाद सनी देओल फिर आ रहे हैं तहलका मचाने, ‘लाहौर 1947’ की रिलीज डेट आउट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फिल्म इंडस्ट्री के टैक्स पर संसद में जया बच्चन की दो टूक, बजट 2026 को लेकर पूछे तीखे सवाल

Jaya Bachchan on Film Industry Tax in Sansad
बॉलीवुड

लाइव कॉन्सर्ट में अपनों से बिछड़ा बच्चा, सोनू निगम ने इस तरह परिवार से मिलवाया, सभी रह गए दंग

Sonu Nigam Helps Lost Child in Live Concert
बॉलीवुड

नसीरुद्दीन शाह की फिल्म ने छीना शेखर कपूर का करियर? पहले दिन जिसे मिले सिर्फ दो दर्शक, आज बनी कल्ट क्लासिक

Shekhar Kapur on Naseeruddin Shah Masoom Movie Failure
बॉलीवुड

पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा…अदनान सामी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब, मोहन भागवत संग खाया था खाना

Adnan Sami Reply To RSS Mohan Bhagwat Meal Controversy
बॉलीवुड

50 की एकता कपूर ने बताया क्यों नहीं लिए सात फेरे? 18 की उम्र में मिला अल्टीमेटम

एकता कपूर अक्सर अपने फेमस टीवी शोज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसे में पहली बार 50 साल की एकता कपूर ने पर्सनल जिंदगी पर बड़ा खुलासा किया है और शादी न करने की वजह बताई है।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.