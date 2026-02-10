‘बॉर्डर 2’ के बाद सनी देओल फिर आ रहे हैं तहलका मचाने, ‘लाहौर 1947’ की रिलीज डेट आउट

फिल्म एक ऐसे हिंदू परिवार की कहानी है, जिसे बंटवारे के दौरान लाहौर छोड़कर भारत आना पड़ता है। भारत आकर उन्हें एक मुस्लिम परिवार की छोड़ी हुई हवेली मिलती है, लेकिन वहां एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला पहले से रहती है। इसके बाद बंटवारे के कठिन दौर में पहचान, बिछड़न, इंसानियत और जिम्मेदारी से जुड़े कई गहरे सवाल सामने आते हैं।