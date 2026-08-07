सनी देओल बॉलीवुड के एक बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। वह बीते जमाने के मशहूर अभिनेता धर्मेन्द्र के बड़े बेटे हैं। सनी की मां का नाम प्रकाश कौर तथा हेमा मालिनी इनकी सौतेली मां हैं। सनी देओल के भाई का नाम बॉबी देओल है। सनी ने 1983 में आई फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। घायल, दामिनी, गदर, घातक, इंडियन, बॉर्डर, जीत, मां तुझे सलाम आदि उल्लेखनीय फिल्में हैं। सनी दो बार नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुके हैं। सनी इन दिनों अपने बेटे करण देओल की डेब्यू फिल्म पल पल दिला के पास को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म को वो खुद बना रहे हैं। पूरा नाम: अजय सिंह देओलजन्म: 19 अक्टूबर 1956 (आयु 60)नई दिल्ली, भारतशिक्षा : मीठीबाई महाविद्यालयव्यवसाय: अभिनेता, निर्देशक, निर्मातामाता-पिता : धर्मेन्द्र, प्रकाश कौरसंबंधी : बॉबी देओल (छोटा भाई), विजयता देओल (छोटी बहन), अजीता देओल (छोटी बहन), हेमा मालिनी (सौतेली मां), ई शा देओल (सौतेली-बहिन), अहाना देओल (सौतेली-ं बहिन), अभय देयोल (चचेरा भाई) मान-सम्मान: फिल्मफेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार , सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार

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