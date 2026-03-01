सनी-बॉबी नहीं, हेमा मालिनी लेंगी धर्मेंद्र का इंटरनेशनल अवॉर्ड, खुद कही ये बात

Hema Malini to Receive Dharmendra Award: हाल ही में हुए ऑस्कर अवॉर्ड्स में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को 'इन मेमोरियम सेगमेंट' में श्रद्धांजलि न दिए जाने पर उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने नाराजगी जाहिर की थी। मगर अब अभिनेत्री ने बताया है कि दिल्ली में आयोजित हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFD) 2026 में उनके दिवंगत पति और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने ये भी बताया कि धर्मेंद्र के सम्मान में मिलने वाले अवॉर्ड को लेने वो खुद जाएंगी।