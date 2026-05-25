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‘4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नहीं लौटाई ड्रेस’, बिग बॉस फेम तान्या मित्तल पर इन्फ्लुएंसर ने लगाए गंभीर आरोप

Tanya Mittal Outfit Controversy: प्रिंस चौधरी ने तान्या मित्तल और उनकी टीम पर आरोप लगाया है कि चार महीने तक बार-बार फॉलो-अप करने के बावजूद उन्होंने उनके होम-ग्रोन लेबल का एक आउटफिट वापस नहीं किया। इन्फ्लुएंसर ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें 'सिर्फ पब्लिसिटी के पीछे भागने वाला' कहा गया, और जब उन्होंने इस मुद्दे पर पब्लिकली बात की, तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश भी की गई।

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 25, 2026

Tanya Mittal

Tanya Mittal पर ड्रेस वापस न करने का आरोप। (फोटो सोर्स: princeechaudharyy)

Tanya Mittal Controversy: प्रिंस चौधरी नाम के एक इन्फ्लुएंसर, जो एक होम-ग्रोन क्लोदिंग ब्रांड के मालिक हैं, ने Bigg Boss 19 फेम तान्या मित्तल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रिंस ने एक वीडियो अपलोड करके तान्या और उनकी टीम पर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर उनके लेबल की एक ड्रेस वापस नहीं की है। इसके आगे इस बात को पब्लिकली बोलने की बात पर प्रिंस ने कहा, "हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं और मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है।"

WhatsApp पर तान्या मित्तल से पर्सनली कॉन्टैक्ट किया था

प्रिंस ने आगे बताया कि उन्होंने अपने ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन के लिए WhatsApp पर तान्या मित्तल से पर्सनली कॉन्टैक्ट किया था। उनके अनुसार, तान्या ने पॉजिटिव जवाब दिया और उनसे कहा कि जब कोई उनसे पर्सनली संपर्क करता है तो वो अमूमन मना नहीं करतीं। इसके बाद, कथित तौर पर उन्होंने अपने स्टाइलिस्ट का नंबर प्रिंस के साथ शेयर किया। प्रिंस ने दावा किया कि स्टाइलिस्ट ने उनके कलेक्शन में से तीन आउटफिट शॉर्टलिस्ट किए थे।

फिर उन्होंने चुने हुए आउटफिट्स में से एक तान्या को नोएडा भेज दिया और टीम को बताया कि उन्हें वो ड्रेस एक महीने के अंदर वापस चाहिए होगी। हालांकि, एक महीना बीत जाने के बाद, प्रिंस ने दावा किया कि उन्होंने आउटफिट के बारे में फॉलो-अप करना शुरू कर दिया। उस स्थिति को याद करते हुए उन्होंने कहा, "तभी पूरी बात बदल गई।"

प्रिंस के अनुसार, तान्या के स्टाइलिस्ट ने बाद में उन्हें बताया कि तान्या मंदिर जाते समय वो आउटफिट दोबारा पहनेंगी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुछ समय बाद, जवाब आना पूरी तरह से बंद हो गया। प्रिंस ने फिर दावा किया कि स्टाइलिस्ट ने टीम के एक और सदस्य का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया और उनसे कहा कि वे आगे की बातचीत उस व्यक्ति के साथ करें।

"4 महीने बीत चुके हैं, आज भी मुझे वह आउटफिट वापस नहीं मिला"

प्रिंस ने आरोप लगाया कि तान्या की टीम ने उन्हें कई बार भरोसा दिलाया कि आउटफिट वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अभी तक वो ड्रेस वापस नहीं मिला है। अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "4 महीने बीत चुके हैं, आज भी मुझे वह आउटफिट वापस नहीं मिला है।" तान्या से सबके सामने सवाल करते हुए प्रिंस ने कहा, "क्या आप किसी देसी ब्रांड को इसी तरह सपोर्ट करती हैं?" उन्होंने यह भी समझाया कि उनके जैसे छोटे, इंडिपेंडेंट लेबल के लिए हर एक चीज बहुत मायने रखती है।

वीडियो शेयर करने के बाद, प्रिंस ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा; कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर "पब्लिसिटी के पीछे भागने वाला" और "फेम का भूखा" होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिशें भी की गईं। इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए प्रिंस ने कहा, "तान्या की PR टीम मेरे कमेंट सेक्शन में लगातार हंगामा मचा रही है। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरता।"

तान्या मित्तल की टीम ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक, न तो तान्या मित्तल और न ही उनकी टीम ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है, और न ही इस विवाद पर सार्वजनिक रूप से कोई बात की है।

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Published on:

25 May 2026 08:03 pm

Hindi News / Entertainment / ‘4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नहीं लौटाई ड्रेस’, बिग बॉस फेम तान्या मित्तल पर इन्फ्लुएंसर ने लगाए गंभीर आरोप

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