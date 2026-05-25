‘4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नहीं लौटाई ड्रेस’, बिग बॉस फेम तान्या मित्तल पर इन्फ्लुएंसर ने लगाए गंभीर आरोप

Tanya Mittal Controversy: प्रिंस चौधरी नाम के एक इन्फ्लुएंसर, जो एक होम-ग्रोन क्लोदिंग ब्रांड के मालिक हैं, ने Bigg Boss 19 फेम तान्या मित्तल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रिंस ने एक वीडियो अपलोड करके तान्या और उनकी टीम पर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर उनके लेबल की एक ड्रेस वापस नहीं की है। इसके आगे इस बात को पब्लिकली बोलने की बात पर प्रिंस ने कहा, "हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं और मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है।"