किचन में लिफ्ट और अम्बानी से बड़ा घर, Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की हांकी डींगे

Tanya Mittal controversy:'बिग बॉस 19' में आते ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और Entrepreneur तान्या मित्तल ने बवाल मचा दिया है। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के दावों से लेकर एक्स- बॉयफ्रेंड के 'fake' कहने तक तान्या पहले ही हफ्ते में विवादों से घिरी नजर आई हैं।
बता दें कि तान्या ने 'बिग बॉस 19' के घर में एंट्री करते ही दावा किया कि वे 800 से ज्यादा साड़ियां, गहने लेकर आई हैं और हर दिन तीन साड़ियां बदलेंगी, आगे बताया कि, "मैं अपनी लग्जरी नहीं छोड़ रही।" इस दावे ने सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोल्स की बाढ़ ला दी है। लोग उनकी फैशन के प्रति जुनून की तारिफ कर रहे थे, लेकिन इतने सारे कपड़े लाने के दावे को फैंस पचा नहीं पा रहे।
तान्या मित्तल ने ये भी कहा कि उनके पास अम्बानी से बड़ा घर है और बॉडीगार्ड्स भी और इन बॉडीगार्ड्स ने 2025 के प्रयागराज कुंभ मेले में 100 लोगों की जान बचाई, जिनमें पुलिसवाले भी मौजूद थे। कुछ हाउसमेट्स ने ये भी दावा किया कि उनके पास 150 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स हैं। इस बयान ने दर्शकों के बीच संदेह पैदा कर दिया और कई लोगों ने इसे डींगे का भी नाम दिया है।
पहले हफ्ते में तान्या मित्तल ने किचन में लिफ्ट की बात कही, इसके बाद बर्तन धोने की जिम्मेदारी तो ली, लेकिन एक शर्त रखी कि वो नॉन-वेज खाना पकाने के लिए इस्तेमाल हुए बर्तनों को नहीं धोएंगी। इस शर्त ने घर में नई बहस छेड़ दी और दर्शकों के बीच उनकी छवि को और विवादित बना दिया।
साथ ही तान्या ने ये भी दावा किया कि न तो उन्हें और न ही उनकी मां को खाना बनाना आता है। हालांकि, उनके इस बयान पर सवाल उठे जब उनकी एक पुरानी वीडियो सामने आई, जिसमें वे खाना बनाने की बात करती दिखीं। सोशल मीडिया पर लोग इसे 'पाखंड' कहकर उनकी आलोचना कर रहे है।
तान्या ने हाउसमेट नीलम गिरी के साथ बातचीत में अपने घर का कम्पैर स्वर्ग से की। उन्होंने कहा कि उनका घर इतना खूबसूरत है कि 5 या 7 सितारा होटल भी इसके सामने फिके है। उनके कपड़ों के लिए 2500 वर्ग फुट का पूरा फ्लोर है और हर फ्लोर पर 5 नौकर और 7 ड्राइवर मौजूद हैं। इस बयान पर मजेदार मीम्स बनाने शूरु हो गए है।
तान्या के एक्स-बॉयफ्रेंड बलराज सिंह ने उन्हें 'फेक' करार देते हुए पहले कहा था कि तान्या की सबसे बड़ी समस्या है संतुष्टि। वह लोगों को दोस्त बनाती हैं, अपनी बात कहकर संतुष्ट होती हैं और फिर उन्हें छोड़ देती हैं। ये बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
'बिग बॉस 19' के पहले हफ्ते में ही तान्या नॉमिनेशन के लिए चुनी गई, जिससे वे इमोशनल हो गई। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रणीत मोरे और मृदुल तिवारी द्वारा नॉमिनेट किए जाने का सबसे ज्यादा दुख हुआ, जिन्हें वे दोस्त मानती थीं।
26 साल की तान्या मित्तल, जो ग्वालियर, मध्य प्रदेश से हैं, एक आर्किटेक्ट, मिस एशिया टूरिज्म 2018, और Entrepreneur हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो अपने ब्रांड 'हैंडमेड विद लव बाय तान्या' के जरिए हैंडबैग्स और साड़ियां बेचती हैं। 'बिग बॉस 19' में उनकी एंट्री ने पहले ही दिन से सुर्खियां बटोरीं, लेकिन उनके दावों ने उन्हें ट्रोल्स का निशाना भी बनाया।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तान्या अपनी 800 साड़ियों और बोल्ड पर्सनैलिटी के दम पर दर्शकों का दिल जीत पाएंगी या फिर विवादों का यह सिलसिला उनकी 'बिग बॉस 19' के सफर को छोटा कर देगा। क्या वे इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगी और घर में अपनी जगह बना पाएंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।