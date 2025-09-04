किचन में लिफ्ट और अम्बानी से बड़ा घर, Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की हांकी डींगे

बता दें कि तान्या ने 'बिग बॉस 19' के घर में एंट्री करते ही दावा किया कि वे 800 से ज्यादा साड़ियां, गहने लेकर आई हैं और हर दिन तीन साड़ियां बदलेंगी, आगे बताया कि, "मैं अपनी लग्जरी नहीं छोड़ रही।" इस दावे ने सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोल्स की बाढ़ ला दी है। लोग उनकी फैशन के प्रति जुनून की तारिफ कर रहे थे, लेकिन इतने सारे कपड़े लाने के दावे को फैंस पचा नहीं पा रहे।