Tanya Mittal से ज्यादा Hi-Tech है अशनूर कौर का घर! फ्रीज और चिमनी देख उड़े लोगों के होश

Ashnoor Kaur House Tour: तान्या मित्तल 'बिग बॉस 19' के बाद भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वजह है उनकी कंडोम फैक्ट्री। जो-जो बातें उन्होंने बिग बॉस हाउस में बताई थी अब बाहर आकर वह उन सबके सबूत दे रही हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने किचन की लिफ्ट से लेकर अपने अपना आलीशान घर दिखाकर उन्हें फेक कहने वालों का मुंह बंद कर दिया था। अब अशनूर कौर का घर देखकर लोग उन्हें तान्या मित्तल से ज्यादा अमीर कह रहे हैं।