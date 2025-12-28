Tanya Mittal Kitchen Lift Video: तान्या मित्तल ने दिखाई अपनी रईसी, किचन की लिफ्ट देख फैंस हुए हैरान

Tanya Mittal Kitchen Lift Video: 'बिग बॉस 19' का सीजन खत्म होने के बाद भी सुर्खियां बटोरने में सबसे आगे अगर कोई है, तो वह हैं तान्या मित्तल हैं। शो के दौरान तान्या ने अपनी रईसी और लाइफस्टाइल को लेकर जितने भी दावे किए थे, उस वक्त लोगों ने उन्हें 'गप्प' मानकर खूब ट्रोल किया था। सबसे ज्यादा मजाक उनके उस बयान का बना था जिसमें उन्होंने कहा था, "मेरे किचन में लिफ्ट लगी है।" लेकिन अब तान्या ने अपने घर का दरवाजा खोलकर दुनिया को जो सच दिखाया है, उसने सबकी बोलती बंद कर दी है।