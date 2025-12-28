28 दिसंबर 2025,

रविवार

Tanya Mittal Kitchen Lift Video: तान्या मित्तल ने दिखाई अपनी रईसी, किचन की लिफ्ट देख फैंस हुए हैरान

Tanya Mittal Kitchen Lift: तान्या मित्तल ने 'बिग बॉस 19' में जो अपनी अमीरी को लेकर बातें बताई थीं, वह उनके धीरे-धीरे सबूत दे रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी कंडोम की फैक्ट्री का जायजा किया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। अब उनके किचन के लिफ्ट वाला वीडियो भी सामने आ गया है। आइये देखते हैं कैसा है तान्या का घर और किचन की लिफ्ट...

Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 28, 2025

Tanya Mittal House Tour kitchen lift theatre gym revealed her luxurious lifestyle fans shocked after watch

तान्या मित्तल के घर का जायजा

Tanya Mittal Kitchen Lift Video: 'बिग बॉस 19' का सीजन खत्म होने के बाद भी सुर्खियां बटोरने में सबसे आगे अगर कोई है, तो वह हैं तान्या मित्तल हैं। शो के दौरान तान्या ने अपनी रईसी और लाइफस्टाइल को लेकर जितने भी दावे किए थे, उस वक्त लोगों ने उन्हें 'गप्प' मानकर खूब ट्रोल किया था। सबसे ज्यादा मजाक उनके उस बयान का बना था जिसमें उन्होंने कहा था, "मेरे किचन में लिफ्ट लगी है।" लेकिन अब तान्या ने अपने घर का दरवाजा खोलकर दुनिया को जो सच दिखाया है, उसने सबकी बोलती बंद कर दी है।

तान्या मित्तल ने दिखाई अपने किचन की लिफ्ट (Tanya Mittal Kitchen Lift)

हाल ही में तान्या मित्तल अपने घर पहुंचीं और उन्होंने अपने घर का 'होम टूर' वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही हाल ही में 'न्यूज पिंच' यूट्यूब चैनल ने तान्या मित्तल से उनके घर जाकर बातचीत की थी। साथ ही उनके पूरे घर का टूर भी किया था, जिसके कई वीडियो सामने आए थे।

इस वीडियो में सबसे चौंकाने वाला नजारा तब दिखा जब तान्या अपने किचन में पहुंचीं। वहां सचमुच एक लिफ्ट लगी हुई है, जो सीधे उनके कमरे तक जाती है। वीडियो में लिफ्ट को देखकर फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए। लोग अब कह रहे हैं कि हम बेवजह तान्या का मजाक उड़ा रहे थे, वह तो सच ही बोल रही थीं। मीम्स बनाने वाले अब उनकी अमीरी के कायल हो गए हैं।

तान्या मित्तल के परिवार में कौन-कौन? (Tanya Mittal House Tour)

तान्या की रईसी के पीछे उनके परिवार की कड़ी मेहनत है। तान्या के पिता, रवि मित्तल, नोएडा के एक जाने-माने रियल एस्टेट व्यवसायी हैं। उनकी मां, सुनीता मित्तल, एक गृहिणी हैं और तान्या की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती हैं।

तान्या का भाई, अमृतेश मित्तल, अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस में हाथ बंटाता है। परिवार में सबसे बुजुर्ग उनके 88 साल के दादा, राजेंद्र प्रसाद हैं, जिन्हें तान्या बहुत प्यार करती हैं। तान्या का यह आलीशान घर और उनकी लाइफस्टाइल उनके पिता और भाई के सफल बिजनेस का ही हिस्सा है।

