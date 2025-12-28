सलमान को जन्मदिन पर न आए धर्मेंद्र की याद, बॉबी देओल ने किया ये काम

सलमान खान के बर्थडे पर पहुंचे बॉबी देओल
Salman Khan Birthday Bobby Deol Surprise: धर्मेंद्र से सलमान खान कितना प्यार करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। हर कोई जानता है जब धर्मेंद्र का निधन हुआ था तो सलमान खान बुरी तरह टूट गए थे। बिग बॉस में भी वह उनके बर्थडे पर खूब रोए थे। अब जब सलमान खान का जन्मदिन आया तो बॉबी देओल ने सलमान खान के लिए एक काम किया। ताकि उन्हें धर्मेंद्र की कमी महसूस न हो सके।
सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने अपने फार्महाउस पर ग्रैंड पार्टी रखी, जिसमें उनके खास दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए। इस दौरान इस पार्टी में बॉबी देओल भी पहुंचे। वह सलमान खान की खुशी में शामिल होने और धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार ऐसे उनसे मिले।
धर्मेंद्र, सलमान खान को अपना तीसरा बेटा कहते थे। वह सलमान में खुद को देखते थे। एक रियलिटी शो में उन्होंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर फिल्म बनी तो उसमें सलमान खान को लें, क्योंकि उनकी और मेरी आदतें एक जैसी हैं। वहीं, धर्मेंद्र कई बार सलमान खान से मिलने उनके शो बिग बॉस में भी पहुंचे थे।
सलमान खान के फार्महाउस पहुंचने का बॉबी देओल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें वह गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और मीडिया के सामने हाथ जोड़ते भी दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी साफ नजर आ रही है। वहीं, इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी तान्या भी थी। दोनों भाईजान को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे।
सोशल मीडिया पर जैसे ही बॉबी देओल का ये वीडियो आया, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, "सलमान खान धर्मेंद्र से बेहद प्यार करते थे।" दूसरे ने लिखा, "बॉबी देओल भी सलमान खान को अपना भाई मानते हैं और वह खान परिवार से करीबी रिश्ता रखते हैं।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "भाईजान के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है कि बॉबी देओल वहां पहुंचे और सलमान खान से मिले।"
