28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सलमान को जन्मदिन पर न आए धर्मेंद्र की याद, बॉबी देओल ने किया ये काम

Bobby Deol: सलमान खान धर्मेंद्र से बेहद प्यार करते थे। उनके निधन के बाद वह उनका जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और खूब रोए थे। ऐसे में भाईजान के जन्मदिन पर बॉबी देओल ने वो किया, जिससे फैंस भी खुश हो गए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 28, 2025

Bobby Deol big surprise to salman khan birthday

सलमान खान के बर्थडे पर पहुंचे बॉबी देओल

Salman Khan Birthday Bobby Deol Surprise: धर्मेंद्र से सलमान खान कितना प्यार करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। हर कोई जानता है जब धर्मेंद्र का निधन हुआ था तो सलमान खान बुरी तरह टूट गए थे। बिग बॉस में भी वह उनके बर्थडे पर खूब रोए थे। अब जब सलमान खान का जन्मदिन आया तो बॉबी देओल ने सलमान खान के लिए एक काम किया। ताकि उन्हें धर्मेंद्र की कमी महसूस न हो सके।

सलमान खान ने मनाया अपना 60वां जन्मदिन (Salman Khan Birthday)

सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने अपने फार्महाउस पर ग्रैंड पार्टी रखी, जिसमें उनके खास दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए। इस दौरान इस पार्टी में बॉबी देओल भी पहुंचे। वह सलमान खान की खुशी में शामिल होने और धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार ऐसे उनसे मिले।

धर्मेंद्र, सलमान खान को अपना तीसरा बेटा कहते थे। वह सलमान में खुद को देखते थे। एक रियलिटी शो में उन्होंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर फिल्म बनी तो उसमें सलमान खान को लें, क्योंकि उनकी और मेरी आदतें एक जैसी हैं। वहीं, धर्मेंद्र कई बार सलमान खान से मिलने उनके शो बिग बॉस में भी पहुंचे थे।

सलमान के जन्मदिन पर फार्महाउस पहुंचे बॉबी देओल (Salman Khan Birthday Bobby Deol Surprise)

सलमान खान के फार्महाउस पहुंचने का बॉबी देओल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें वह गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और मीडिया के सामने हाथ जोड़ते भी दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी साफ नजर आ रही है। वहीं, इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी तान्या भी थी। दोनों भाईजान को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे।

सोशल मीडिया पर फैंस हुए खुश (Bobby Deol Video)

सोशल मीडिया पर जैसे ही बॉबी देओल का ये वीडियो आया, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, "सलमान खान धर्मेंद्र से बेहद प्यार करते थे।" दूसरे ने लिखा, "बॉबी देओल भी सलमान खान को अपना भाई मानते हैं और वह खान परिवार से करीबी रिश्ता रखते हैं।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "भाईजान के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है कि बॉबी देओल वहां पहुंचे और सलमान खान से मिले।"

ये भी पढ़ें

Salman Khan के बर्थडे का क्रेज! कार हुई खराब तो स्कूटी पर लिफ्ट मांगकर पहुंचा ये फेमस सिंगर
बॉलीवुड
Salman Khan 60th Birthday Celebration mika singh reached on a scooty this celebs also arrives in farmhouse (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bobby Deol

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

सलमान खान

Published on:

28 Dec 2025 08:42 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान को जन्मदिन पर न आए धर्मेंद्र की याद, बॉबी देओल ने किया ये काम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ना बजट था, ना उम्मीदें, कर्ज उतारने के लिए बनी ‘डॉन’ ने 47 साल पहले रचा था इतिहास

Don Movie
मनोरंजन

सुशांत सिंह राजपूत के घर में अदा शर्मा ने क्यों नहीं रखा एक भी फर्नीचर? बोलीं- मरे हुए इंसान…

Adah Sharma empty house she shift sushant singh rajput house after his suicide inside picture farah khan shocked
बॉलीवुड

थियेटर में फिर रोएंगे दर्शक… जानिए कारण? ‘बॉर्डर 2’ फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट

Border 2 song update
बॉलीवुड

‘भाईजान’ से कोई नहीं ले सकता पंगा! ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर आउट होते ही… फिल्म ‘अल्फा’ के मेकर्स को खिसकानी पड़ी रिलीज डेट

Alpha vs Battle of Galwan
बॉलीवुड

10-20 नहीं 40 करोड़ रुपये मिल रहे थे… सुनील शेट्टी ने क्यों ऐड करने से कर दिया था मना, अब जाकर सामने आई वजह

suniel shetty
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.