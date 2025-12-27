17 अप्रैल को अब अकेले गर्जेंगे सलमान खान: क्लैश के डर से ‘अल्फा’ की रिलीज डेट फिर हुई पोस्टपोन

हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब 'अल्फा' की रिलीज डेट बदली गई है। इससे पहले इस फिल्म को इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टालकर 17 अप्रैल तय किया गया। अब एक बार फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। फिलहाल नई रिलीज डेट क्या होगी, इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।