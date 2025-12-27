17 अप्रैल को अब अकेले गर्जेंगे सलमान खान: क्लैश के डर से ‘अल्फा’ की रिलीज डेट फिर हुई पोस्टपोन

सलमान खान और आलिया भट्ट
Battle Of Galwan And Alfah Release Date: बॉलीवुड में जब दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में एक ही दिन रिलीज होती हैं, तो उसे 'महामुकाबला' कहा जाता है। लेकिन अगले साल होने वाला ऐसा ही एक महामुकाबला अब टल गया है। बॉक्स ऑफिस के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान खान और बॉलीवुड की 'क्वीन' आलिया भट्ट के बीच अगले साल 17 अप्रैल को होने वाली भिड़ंत अब नहीं होगी।
खबर है कि आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' के मेकर्स ने सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' के साथ क्लैश से बचने के लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर इस खबर की पुष्टि की है। उनके अनुसार, फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान की फिल्म के साथ सीधे टकराव से बचने का फैसला लिया है।
दरअसल, जब दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं, तो स्क्रीन और दर्शकों की संख्या बंट जाती है, जिससे दोनों ही फिल्मों के बिजनेस पर असर पड़ता है। 'अल्फा' यश राज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म है, और मेकर्स इसके साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते।
हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब 'अल्फा' की रिलीज डेट बदली गई है। इससे पहले इस फिल्म को इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टालकर 17 अप्रैल तय किया गया। अब एक बार फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। फिलहाल नई रिलीज डेट क्या होगी, इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
'अल्फा' (Alpha): यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट पहली बार एक जासूस (Spy) के अवतार में नजर आएंगी। फिल्म में उनके साथ शारवरी वाघ और विलेन के रूप में बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। हाल ही में आई फिल्म 'वॉर 2' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में 'अल्फा' की एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी, जिसने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है।
बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan): सलमान खान की यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित एक वॉर ड्रामा है। इसका निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। सलमान का एक्शन और देशभक्ति का तड़का हमेशा से ही सिनेमाघरों में भीड़ जुटाने के लिए काफी रहा है।
यश राज फिल्म्स अब ऐसी तारीख की तलाश में है जहां 'अल्फा' को एक 'सोलो' रिलीज मिल सके, ताकि फिल्म स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों की तरह रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सके। दूसरी ओर, सलमान खान के फैंस खुश हैं कि अब उनकी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को 17 अप्रैल को पूरा फायदा मिलेगा।
