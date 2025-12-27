27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

17 अप्रैल को अब अकेले गर्जेंगे सलमान खान: क्लैश के डर से ‘अल्फा’ की रिलीज डेट फिर हुई पोस्टपोन

Battle Of Galwan And Alpha Release Date: आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' के मेकर्स ने सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' के साथ सीधी टक्कर न लेने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं, 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर सामने आ गया है। साथ ही इसकी रिलीज डेट भी आ गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 27, 2025

Alia Bhatt Alpha not Clash With Salman Khan Battle Of Galwan on 17 april 2026

सलमान खान और आलिया भट्ट

Battle Of Galwan And Alfah Release Date: बॉलीवुड में जब दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में एक ही दिन रिलीज होती हैं, तो उसे 'महामुकाबला' कहा जाता है। लेकिन अगले साल होने वाला ऐसा ही एक महामुकाबला अब टल गया है। बॉक्स ऑफिस के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान खान और बॉलीवुड की 'क्वीन' आलिया भट्ट के बीच अगले साल 17 अप्रैल को होने वाली भिड़ंत अब नहीं होगी।

खबर है कि आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' के मेकर्स ने सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' के साथ क्लैश से बचने के लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

क्यों बदली अल्फा की रिलीज डेट? (YRF Spy Film Alpha postponed)

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर इस खबर की पुष्टि की है। उनके अनुसार, फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान की फिल्म के साथ सीधे टकराव से बचने का फैसला लिया है।

दरअसल, जब दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं, तो स्क्रीन और दर्शकों की संख्या बंट जाती है, जिससे दोनों ही फिल्मों के बिजनेस पर असर पड़ता है। 'अल्फा' यश राज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म है, और मेकर्स इसके साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते।

'अल्फा' के साथ बार-बार हो रहा है ऐसा (Alia Bhatt Alpha Avoids Box Office Clash With Salman Khan Battle Of Galwan)

हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब 'अल्फा' की रिलीज डेट बदली गई है। इससे पहले इस फिल्म को इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टालकर 17 अप्रैल तय किया गया। अब एक बार फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। फिलहाल नई रिलीज डेट क्या होगी, इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

क्या खास है इन दोनों फिल्मों में खास?

'अल्फा' (Alpha): यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट पहली बार एक जासूस (Spy) के अवतार में नजर आएंगी। फिल्म में उनके साथ शारवरी वाघ और विलेन के रूप में बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। हाल ही में आई फिल्म 'वॉर 2' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में 'अल्फा' की एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी, जिसने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है।

बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan): सलमान खान की यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित एक वॉर ड्रामा है। इसका निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। सलमान का एक्शन और देशभक्ति का तड़का हमेशा से ही सिनेमाघरों में भीड़ जुटाने के लिए काफी रहा है।

'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आई सामने (Salman Khan Battle Of Galwan Release Date)

यश राज फिल्म्स अब ऐसी तारीख की तलाश में है जहां 'अल्फा' को एक 'सोलो' रिलीज मिल सके, ताकि फिल्म स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों की तरह रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सके। दूसरी ओर, सलमान खान के फैंस खुश हैं कि अब उनकी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को 17 अप्रैल को पूरा फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Ex पति की मौत के बाद 44 साल की ये फेमस एक्ट्रेस करेंगी दूसरी शादी? बेटी के लिए कही ये बड़ी बात
TV न्यूज
Shubhangi Atre On Second Wedding after ex husband death and divorce

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

सलमान खान

Published on:

27 Dec 2025 03:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 17 अप्रैल को अब अकेले गर्जेंगे सलमान खान: क्लैश के डर से ‘अल्फा’ की रिलीज डेट फिर हुई पोस्टपोन

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कानूनी कार्रवाई करेंगे… अक्षय खन्ना बहुत ‘टॉक्सिक’ है; ‘दृश्यम 3’ के निर्माता का फूटा गुस्सा, सामने आई वजह

Akshaye Khanna
बॉलीवुड

बर्थडे पर सलमान खान का सरप्राइज, Battle of Galwan का टीजर रिलीज होते ही मचा तहलका

Battle of Galwan Teaser Out
बॉलीवुड

शूटिंग के वक्त कांप उठे स्टार्स, ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ से जुड़े जानें खौफनाक सच

शूटिंग के वक्त कांप उठे स्टार्स, 'भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री' से जुड़े जानें खौफनाक सच
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ से पहले दर-दर की खाई ठोकर, नहीं मिल रहा था काम… एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कर लिया था फैसला

dhurndhar actor
बॉलीवुड

OMG! AP ढिल्लों ने तारा सुतारिया को Kiss किया, वीर पहाड़िया का रिएक्शन देख उड़े सबके होश, वीडियो वायरल

Tara Sutaria AP Dhillon Concert
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.