राजपाल यादव हैं उसी जेल में बंद जिसमें रखा गया था छोटा राजन, एक्टर को मिल रही कैसी सुविधा?

न्यूज 18 की खबर के अनुसार, सूत्रों की मानें तो तिहाड़ जेल प्रशासन राजपाल यादव को कोई खास तवज्जो या वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। उन्हें जेल नंबर-2 के उसी हाई-सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां कभी छोटा राजन और नीरज बवाना जैसे कुख्यात गैंगस्टर्स को रखा गया था। जेल के अंदर राजपाल का व्यवहार काफी शांत बताया जा रहा है। वह ज्यादातर समय चुप रहते हैं और अपना ध्यान कानूनी प्रक्रियाओं पर लगाए हुए हैं। हालांकि, जेल के अन्य कैदी इस मशहूर एक्टर की एक झलक पाने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं, लेकिन सख्त सुरक्षा घेरे के कारण किसी को भी उनके बैरक के पास जाने की इजाजत नहीं है।