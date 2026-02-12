12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

राजपाल यादव हैं उसी जेल में बंद जिसमें रखा गया था छोटा राजन, एक्टर को मिल रही कैसी सुविधा?

Rajpal Yadav In Tihar Jail: राजपाल यादव 5 फरवरी से जेल में बंद हैं। वह किस तरह से जेल में दिन काट रहे हैं उन्हें कैसा खाना मिल रहा है, इसे लेकर जानकारी सामने आई है। साथ ही खबर है कि उन्हें छोटा राजन की बैरक में ही रखा गया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 12, 2026

राजपाल यादव 5 फरवरी से जेल में बंद हैं। ऐसे में वह किस तरह से जेल में दिन काट रहे हैं उन्हें कैसा खाना मिल रहा है, इसे लेकर जानकारी सामने आई है। साथ ही खबर है कि उन्हें छोटा राजन की बैरक में रखा गया है।

राजपाल यादव का कैसा है जेल में व्यवहार?

Rajpal Yadav In Tihar Jail: अपनी शानदार कॉमेडी से करोड़ों लोगों के उदास चेहरों पर मुस्कान लाने वाले राजपाल यादव के लिए इन दिनों वक्त का पहिया उल्टा घूम रहा है। जो कलाकार कभी लग्जरी लाइफ जीता था और जिसके एक इशारे पर सैकड़ों लोग खड़े रहते थे, वह आज तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे एक आम कैदी की तरह दिन काट रहा है। 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजपाल को सरेंडर करना पड़ा था और अब उनके ठिकाने की चर्चा हर तरफ हो रही है।

राजपाल यादव इस बैरक में हैं बंद (Rajpal Yadav behaviour In Tihar Jail)

न्यूज 18 की खबर के अनुसार, सूत्रों की मानें तो तिहाड़ जेल प्रशासन राजपाल यादव को कोई खास तवज्जो या वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। उन्हें जेल नंबर-2 के उसी हाई-सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां कभी छोटा राजन और नीरज बवाना जैसे कुख्यात गैंगस्टर्स को रखा गया था। जेल के अंदर राजपाल का व्यवहार काफी शांत बताया जा रहा है। वह ज्यादातर समय चुप रहते हैं और अपना ध्यान कानूनी प्रक्रियाओं पर लगाए हुए हैं। हालांकि, जेल के अन्य कैदी इस मशहूर एक्टर की एक झलक पाने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं, लेकिन सख्त सुरक्षा घेरे के कारण किसी को भी उनके बैरक के पास जाने की इजाजत नहीं है।

सुबह शाम क्या खा रहे हैं जेल में राजपाल खाना? (Rajpal Yadav in Tihar jail number 2)

तिहाड़ जेल का नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वह कोई बड़ा सितारा हो या आम आदमी। राजपाल यादव को भी उसी जेल मैनुअल का पालन करना पड़ रहा है। उनका दिन सुबह ठीक 6 बजे शुरू होता है, जब बैरक का दरवाजा खुलता है। नित्य क्रिया के बाद उन्हें अन्य कैदियों की तरह ही चाय और साधारण नाश्ता दिया जाता है। दोपहर और रात के खाने में भी उन्हें जेल के मेन्यू के हिसाब से ही दाल, सब्जी, रोटी और चावल दिए जा रहे हैं। शाम 6 बजे रात का खाना देने के बाद उन्हें वापस बैरक में भेज दिया जाता है।

कैसे पहुंचे राजपाल यादव तिहाड़ जेल? (Rajpal Yadav cheque bounce case)

राजपाल यादव के जेल जाने के पीछे साल 2010 का एक फैसला है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप हो गई और देखते ही देखते ब्याज और जुर्माने के साथ यह रकम 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। राजपाल ने कर्ज चुकाने के लिए चेक तो दिए, लेकिन वह बाउंस हो गए।

5 फरवरी को किया था सरेंडर

अदालत में यह मामला सालों तक खींचा गया। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने राजपाल की बार-बार वादाखिलाफी पर कड़ी नाराजगी जताई और साफ कहा कि "शोहरत के आधार पर किसी को विशेष छूट नहीं दी जा सकती।" आखिरकार, 5 फरवरी को राजपाल ने सरेंडर किया। अब बॉलीवुड के कई दिग्गज और उनके दोस्त उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्द ही इस संकट से बाहर निकलेंगे। 

ये भी पढ़ें

जेल में बंद राजपाल यादव की पत्नी का आया पहला रिएक्शन, फिल्म इंडस्ट्री वालों को कहा…
बॉलीवुड
पति राजपाल यादव को जेल में बंद 7 दिन हो गए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी राधा ने अब मीडिया के सामने आकर बात की है। वहीं, आज राजपाल यादव की कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें फैसला हो सकता है कि वह बाहर आएंगे या नहीं...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Feb 2026 12:40 pm

Published on:

12 Feb 2026 12:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राजपाल यादव हैं उसी जेल में बंद जिसमें रखा गया था छोटा राजन, एक्टर को मिल रही कैसी सुविधा?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तिहाड़ में बंद राजपाल यादव की चमकी किस्मत, सलाखों के पीछे मदद के लिए आगे आई ये मशहूर कंपनी

तिहाड़ में बंद राजपाल यादव की चमकी किस्मत, सलाखों के पीछे मदद के लिए आगे आई ये मशहूर कंपनी
बॉलीवुड

राजपाल यादव पर आएगा संकट! प्रेमानंद महाराज को हो गया था आभास! 2 महीने पहले दी थी ये नसीहत

राजपाल यादव को जब प्रेमानंद महाराज ने देखा तो सबसे पहले यही पूछा था "क्या सब ठीक है"? ऐसे में दोनों में गहरी बातचीत हुई थी। जिसमें महाराज जी ने एक्टर को नसीहत भी दी थी कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता।
बॉलीवुड

शादी के बाद गलत बातों के अफवाहों पर लगा ब्रेक, प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस संग ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस
बॉलीवुड

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को जान से मारने की मिली धमकी, जांच शुरू

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को जान से मारने की धमकी, जांच शुरू
बॉलीवुड

राजपाल यादव के लिए सलमान के बाद मीका सिंह ने खोला खजाना, इतने लाख की मदद का किया ऐलान

राजपाल यादव की मदद के लिए सलमान खान, सोनू सूद, वरुण धवन के बाद मीका सिंह ने भी बड़ी सहायता का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री वालों को भी खास मैसेज दिया है।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.