जेल में बंद राजपाल यादव की पत्नी का आया पहला रिएक्शन, फिल्म इंडस्ट्री वालों को कहा…

PTI से राधा यादव ने खास बातचीत की। इस दौरान राधा यादव काफी भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा, "इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह से हर कोई हमारे साथ खड़ा है और पूरी इंडस्ट्री हमें सपोर्ट कर रही है, वह देखकर हिम्मत मिलती है। जो लोग भी राजपाल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं।" राधा की बातों से साफ है कि इंडस्ट्री के इस साथ ने उनके परिवार को टूटने से बचा लिया है।