बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव की पत्नी का आया पहला रिएक्शन, फिल्म इंडस्ट्री वालों को कहा…

Rajpal Yadav Wife Radha Yadav: राजपाल यादव को जेल में बंद 7 दिन हो गए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी राधा ने अब मीडिया के सामने आकर बात की है। वहीं, आज राजपाल यादव की कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें फैसला हो सकता है कि वह बाहर आएंगे या नहीं...

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 12, 2026

पति राजपाल यादव को जेल में बंद 7 दिन हो गए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी राधा ने अब मीडिया के सामने आकर बात की है। वहीं, आज राजपाल यादव की कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें फैसला हो सकता है कि वह बाहर आएंगे या नहीं...

राजपाल यादव की पत्नी का बयान आया सामने

Rajpal Yadav In Tihar Jail: राजपाल यादव इस समय 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके पीछे एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो गई है। सलमान खान से लेकर अजय देवगन, सोनू सूद, मीका हर कोई आगे आया है। पहले उनके मैनेजर ने आगे आकर उन स्टार्स के नाम बताए थे जो पैसों से राजपाल यादव की मदद कर रहे हैं और अब उनकी पत्नी राधा यादव भी पहली बार इस मामले में सामने आई हैं।

राजपाल यादव की पत्नी का बड़ा बयान (Rajpal Yadav In Tihar Jail)

PTI से राधा यादव ने खास बातचीत की। इस दौरान राधा यादव काफी भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा, "इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह से हर कोई हमारे साथ खड़ा है और पूरी इंडस्ट्री हमें सपोर्ट कर रही है, वह देखकर हिम्मत मिलती है। जो लोग भी राजपाल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं।" राधा की बातों से साफ है कि इंडस्ट्री के इस साथ ने उनके परिवार को टूटने से बचा लिया है।

सलमान और अजय का राधा यादव ने किया धन्यवाद (Rajpal Yadav wife Thanks salman khan, ajay devgn)

राजपाल यादव की मदद के लिए बॉलीवुड के 'सुपरस्टारों' ने अपनी दरियादिली दिखाई है। जहाँ सोनू सूद, मीका सिंह और गुरमीत चौधरी जैसे सितारों ने खुलकर आर्थिक मदद और काम की पेशकश की है, वहीं सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन जैसे बड़े नामों ने भी अपना पूरा समर्थन राजपाल के परिवार को दिया है। राजपाल के मैनेजर गोल्डी ने भी पुष्टि की है कि फिल्म जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने उनसे संपर्क किया है और वह हर संभव मदद के लिए तैयार हैं।

आज होगी राजपाल यादव की सुनवाई (Rajpal Yadav Hearing Today)

राजपाल यादव के भविष्य और उनके परिवार की उम्मीदों के लिए आज यानी 12 फरवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज उनकी जमानत अर्जी पर अदालत में सुनवाई होनी है। अगर उन्हें जमानत मिलती है, तो यह उनके परिवार और फैंस के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं होगा।

विवादों के बीच भी बरकरार है जलवा

भले ही राजपाल कानूनी पचड़ों में फंसे हों, लेकिन बतौर कलाकार उनकी साख आज भी आसमान छू रही है। हाल ही में फिल्म ‘इंटरोगेशन’ में उनके काम की खूब तारीफ हुई है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने ‘भूल भुलैया 2’, ‘चंदू चैंपियन’ और ‘सत्यप्रेम की कथा’ जैसी फिल्मों में साबित किया है कि उनके जैसा वर्सेटाइल एक्टर मिलना मुश्किल है। फैंस दुआ कर रहे हैं कि उनका 'छोटा पंडित' जल्द से जल्द बाहर आए और एक बार फिर अपनी कॉमेडी से दुनिया को हंसाए।

जेल में बंद राजपाल यादव की नेटवर्थ आई सामने? जानें कहां-कहां से करते हैं मोटी कमाई
बॉलीवुड
राजपाल यादव इन दिनों चेक बाउंस केस को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इस बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि अपनी शानदार फिल्मी करियर के दम पर राजपाल यादव ने अब तक कितनी संपत्ति और नेटवर्थ बना ली है। आइये जानते हैं इसकी पूरी जानकारी...

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

