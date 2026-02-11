जेल में बंद राजपाल यादव की नेटवर्थ आई सामने? जानें कहां-कहां से करते हैं मोटी कमाई

Rajpal Yadav Networth: बॉलीवुड के सबसे चहेते कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों एक ऐसी 'भूल भुलैया' में फंस गए हैं, जिससे निकलना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से सबको गुदगुदाने वाले राजपाल यादव फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। मामला एक पुराने 9 करोड़ के चेक बाउंस और फिल्म इन्वेस्टमेंट विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था।



जैसे ही ये खबर आई थी हर कोई हैरान रह गया था। अब वह जेल में बंद हैं और उनके दोस्त और इंडस्ट्री के लोग उनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। सोनू सूद से लेकर तेजस्वी यादव ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। अब ऐसे में उनकी नेटवर्थ सामने आई है। आइये जानते हैं वह कहां-कहां से कमाई करते हैं...