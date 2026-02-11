11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव की नेटवर्थ आई सामने? जानें कहां-कहां से करते हैं मोटी कमाई

Rajpal Yadav Check Bounce Case: राजपाल यादव इस समय जेल में बंद हैं। इसी बीच उनकी नेटवर्थ सामने आई है। जिसमें उनकी कार कलेक्शन से लेकर वह एक फिल्म करने का कितना पैसा लेते हैं यह पता चला है। साथ ही वह रियल एस्टेट से भी कमाई करते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 11, 2026

राजपाल यादव इन दिनों चेक बाउंस केस को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इस बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि अपनी शानदार फिल्मी करियर के दम पर राजपाल यादव ने अब तक कितनी संपत्ति और नेटवर्थ बना ली है। आइये जानते हैं इसकी पूरी जानकारी...

राजपाल यादव की नेटवर्थ आई सामने

Rajpal Yadav Networth: बॉलीवुड के सबसे चहेते कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों एक ऐसी 'भूल भुलैया' में फंस गए हैं, जिससे निकलना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से सबको गुदगुदाने वाले राजपाल यादव फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। मामला एक पुराने 9 करोड़ के चेक बाउंस और फिल्म इन्वेस्टमेंट विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था।

जैसे ही ये खबर आई थी हर कोई हैरान रह गया था। अब वह जेल में बंद हैं और उनके दोस्त और इंडस्ट्री के लोग उनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। सोनू सूद से लेकर तेजस्वी यादव ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। अब ऐसे में उनकी नेटवर्थ सामने आई है। आइये जानते हैं वह कहां-कहां से कमाई करते हैं...

राजपाल यादव की नेटवर्थ आई सामने (Rajpal Yadav Networth)

न्यूज 18 शोशा की रिपोर्ट के अनुसार, राजपाल यादव ने 'भूल भुलैया 2' में छोटे पंडित का रोल करने के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपये चार्ज किए थे। वहीं, कार्तिक आर्यन की लीड रोल वाली फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए उन्होंने कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये लिए थे।

राजपाल यादव एक प्रोजेक्ट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये (Rajpal Yadav Check Bounce Case)

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राजपाल यादव हर प्रोजेक्ट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये लेते हैं और अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट से कमाई के साथ राजपाल यादव की नेट वर्थ कथित तौर पर 50 से 85 करोड़ रुपये के बीच कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव अपने ब्रांड एंडोर्समेंट से हर साल करीब 30-35 लाख रुपये कमाते हैं। उनके कार कलेक्शन में ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं।

इन सितारों ने राजपाल यादव के लिए बढ़ाया हाथ

उम्मीद की जा रही है कि राजपाल यादव जल्द जल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि सोनू सूद की अपील के बाद धीरे-धीरे सभी उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लालू यादव के बेटे तेजप्रताप यादव ने 11 लाख रुपये और राव इंद्रजीत सिंह यादव ने 1.11 करोड़ रुपये की सहायता की थी। इसके अलावा, गुरमीत सिंह चौधरी ने भी हाथ बढ़ाया था। खबर है कि केआरके ने भी 10 लाख रुपये दिए हैं।

राजपाल यादव के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स (Rajpal Yadav Upcoming Movie)

राजपाल यादव अब अहमद खान की मल्टी-स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे। यह फिल्म इस साल जून में सिनेमाघरों में आएगी, वह प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी 'भूत बांग्ला' में भी दिखेंगे जो 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में वह 'इंटरोगेशन' नाम की एक सस्पेंस थ्रिलर में दिखे थे।

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव के जेल जाने पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, बोले- खराब समय की वजह से…
बॉलीवुड
राजपाल यादव इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे बुरी दौर से गुजर रहे हैं। वह इस समय जेल में हैं। ऐसे में सोनू सूद ने उनके करियर पर बयान दिया है और उन्हें एक बेहतरीन एक्टर बताया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

11 Feb 2026 12:38 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जेल में बंद राजपाल यादव की नेटवर्थ आई सामने? जानें कहां-कहां से करते हैं मोटी कमाई

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान खान ने राजपाल यादव के लिए खोला खजाना, अजय देवगन समेत कई हस्तियां मदद के लिए आईं सामने

Salman Khan-Ajay Devgn Offer Help to Rajpal Yadav
बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव को पैसे के नाम पर मिला चंदा, पिछले पांच फिल्मों में लीड एक्टर की 4 प्रतिशत भी नहीं मिली फीस

Rajpal Yadav Net worth
बॉलीवुड

तिहाड़ में राजपाल यादव, लेकिन निशाने पर नवाजुद्दीन! वायरल वीडियो छिड़ी बहस

तिहाड़ में राजपाल यादव, लेकिन निशाने पर नवाजुद्दीन! वायरल वीडियो छिड़ी बहस
बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन भी हुए राजपाल यादव के मुरीद, एक्टर की गिरफ्तारी के बीच पुराना वीडियो हुआ वायरल

Amitabh Bachchan Once Praised Rajpal Yadav
बॉलीवुड

घर के बाहर दिखे गनमैन! सोसाइटी में मचा हड़कंप, रणवीर सिंह की बढ़ी सिक्योरिटी, जांच शुरू

घर के बाहर दिखे गनमैन! सोसाइटी में मचा हड़कंप, रणवीर सिंह की बढ़ी सिक्योरिटी, जांच शूरू
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.