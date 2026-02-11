घर के बाहर दिखे गनमैन! सोसाइटी में मचा हड़कंप, रणवीर सिंह की बढ़ी सिक्योरिटी, जांच शुरू

इतना ही नहीं, सोसाइटी की ओर से ये भी बताया गया कि इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पूरी सोसाइटी की सहमति के बिना लगाई गई है, जिससे परिसर के लोगों में असमंजस और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस प्रशासन से इससे पहले प्रायोजन की जानकारी शेयर करने की भी मांग की गई है। खबरों के मुताबिक इस धमकी भरे मामले में अन्य फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई नामी हस्तियों को भी धमकियां मिली हो सकती हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराते दिख रहे हैं। ये घटनाक्रम रोहित शेट्टी के खिलाफ हाल में हुई हिंसात्मक घटना से जुड़ा संदिग्ध माना जा रहा है, जिसमें मुंबई पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।