महाकुंभ की मोनालिसा की नई फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, देखकर फैंस हुए एक्साइटेड

मोनालिसा की इस डेब्यू फिल्म को सनोज मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। "द डायरी ऑफ मणिपुर" उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। लगभग 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म एक साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुई है। यह ढाई घंटे की एक इमोशनल लव स्टोरी है, जिसमें मनोरंजन के लिए चार-पांच गाने भी पिरोए गए हैं। फिल्म की खास बात यह है कि इसकी कहानी देश की राजधानी दिल्ली को नॉर्थ-ईस्ट के खूबसूरत राज्य मणिपुर से जोड़ती है। फिल्म की 80 फीसदी शूटिंग उत्तराखंड में हुई है, जबकि कुछ हिस्सा नेपाल और मणिपुर में फिल्माया गया है।