अंकिता लोखंडे-विक्की जैन का पूल सेलिब्रेशन Video हुआ वायरल, यूजर्स ने लिए मजे

अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "इस वैलेंटाइंस डे पर हमने शोर को नहीं, शांति को चुना। क्योंकि प्यार सिर्फ बड़े प्लान्स, गिफ्ट्स या शो-ऑफ करने के लिए नहीं होता। कभी-कभी प्यार बस साथ रहना, एक-दूसरे का सहारा बनना और चुपचाप एक-दूसरे को चुनना होता है।" वीडियो में दोनों पूल में आराम से लेटे नजर आ रहे हैं, जहां कुछ एक्सपर्ट्स उन्हें एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो कुछ यूजर्स ने इस वीडियो पर अपने रिएक्शन भी दिए और कुछ ने बताया कि वो वीडियो देखकर उन्हें बड़ी शांति महसूस हुई तो कुछ ने इस प्यारे अंदाज की तारीफ भी की। हालांकि कुछ यूजर्स ने मजाकिया टिप्पणियां भी कीं और इसे अमीरी का अंदाज बताया।