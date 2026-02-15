राजेश खन्ना की वसीयत पर सालों बाद गर्लफ्रेंड का छलका दर्द, एक्टर की मौत पर अनीता आडवाणी बोलीं- दौलत नहीं चाहिए…

हिंदी सिनेमा में जब भी सुपरस्टार का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम राजेश खन्ना का आता है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इस सितारे के जाने के बाद उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल उठे। अब अभिनेत्री अनीता आडवाणी ने उन सवालों और अपने संघर्ष पर अच्छे से बात की है। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन के लिए है।