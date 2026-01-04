अंतिम समय में राजेश खन्ना… मौत के 14 साल बाद भी 99% लोग नहीं जानते ये बात

जब इस एड फिल्म का शूट हुआ, उस समय राजेश खन्ना की सेहत काफी गिर चुकी थी। बाल्की याद करते हुए बताते हैं, “वह बहुत तकलीफ में थे। हम बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे। उन्हें एयर एंबुलेंस से लाया गया था। एक हाथ में आईवी ड्रिप लगी हुई थी। वे व्हीलचेयर पर सेट पर आए। थोड़ी देर के लिए खड़े हो पाते थे, ड्रिप हटाई जाती थी और लगभग 45 सेकंड तक शूट कर पाते थे, उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ता था।”

बाल्की ने बताया उनके के लिए यह शूट बेहद इमोशनल था, क्योंकि उन्होंने राजेश खन्ना को उनकी जिंदगी की सबसे कमजोर हालत में देखा। बहुत दुबले और बेहद नाजुक। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है।