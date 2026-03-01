11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

जब शेखर कपूर ने आमिर खान को कर दिया था रिजेक्ट, सालों बाद डायरेक्टर ने खुद किया खुलासा

Shekhar Kapur Rejected Aamir Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के लिए एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें इस नौकरी के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया था? निर्देशक शेखर कपूर ने अब इस दिलचस्प किस्से से पर्दा उठाया है कि आखिर क्यों सतीश कौशिक ने आमिर को काम पर रखने से मना कर दिया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Charvi Jain

Mar 11, 2026

Interesting facts about Aamir Khan

आमिर खान को मिली 'ना', तो बदल गई उनकी किस्मत! (source: imdb)

Shekhar Kapur Rejected Aamir Khan: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान ने अपना फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया है। उन्हें 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक दिन ऐसा भी था जब उन्हें काम देने से मना कर दिया गया था? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कार थी। जी हां, यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह सच है। मशहूर फिल्म मेकर शेखर कपूर ने हाल ही में द लल्लनटॉप के साथ बातचीत में बताया कि कैसे आमिर खान उनकी एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते थे, पर उन्हें मौका नहीं मिला। इस रिजेक्शन के पीछे की कहानी जितनी फिल्मी है, उतनी ही मजेदार भी है। आइए जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिससे आमिर खान की किस्मत बदल गई।

सतीश कौशिक और आमिर खान का किस्सा (Interesting facts about Aamir Khan)

शेखर कपूर ने बताया कि यह उस समय की बात है जब आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। आमिर खान शेखर कपूर की फिल्म में असिस्टेंट का काम करना चाहते थे। उस वक्त शेखर कपूर के साथ मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। जब आमिर खान काम मांगने पहुंचे, तो सतीश कौशिक ने उन्हें देखा और फिर शेखर कपूर के पास जाकर एक ऐसी शर्त रख दी कि आमिर को वह नौकरी नहीं मिल पाई।

कार बनी रिजेक्शन का कारण (When Shekhar Kapur Rejected Aamir Khan)

सतीश कौशिक ने शेखर कपूर से कहा कि सर, मैं आपका फर्स्ट असिस्टेंट हूं और मेरे पास अपनी कार नहीं है। लेकिन यह लड़का जो असिस्टेंट बनने आया है, इसके पास खुद की कार है। अगर सेकंड असिस्टेंट के पास कार होगी और फर्स्ट असिस्टेंट के पास नहीं, तो यह अच्छा नहीं लगेगा। सतीश कौशिक ने साफ कह दिया था कि वह आमिर को अपनी टीम में नहीं रख सकते। शेखर कपूर ने हंसते हुए याद किया कि आमिर को रिजेक्ट करने का फैसला उनका नहीं, बल्कि सतीश कौशिक का था। उस वक्त आमिर खान एक अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करते थे, इसलिए उनके पास कार थी, जबकि सतीश उस समय स्ट्रगल कर रहे थे।

अच्छा हुआ कि आमिर रिजेक्ट हो गए

शेखर कपूर का मानना है कि जो हुआ, वह बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है कि सतीश ने उन्हें मना कर दिया। अगर उस दिन आमिर खान असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते, तो शायद आज हमें '3 idiots', 'Dangal' और 'Lagaan' जैसी फिल्में नहीं मिलती। अक्सर जो लोग असिस्टेंट बन जाते हैं, वो बाद में पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं और बड़े स्टार नहीं बन पाते। आमिर के उस रिजेक्शन ने उन्हें एक्टिंग की तरफ मोड़ा और आज वह हम सबके सामने एक मशहूर एक्टर है।

आमिर और सतीश कौशिक का सफर

आमिर खान आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। पिछले साल जून में उनकी फिल्म 'सितारे जमीन पर' रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। वहीं, वह 'लाहौर 1947' जैसी बड़ी फिल्मों को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी ओर, सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बनाई फिल्में जैसे 'तेरे नाम' और 'रूप की रानी चोरों का राजा' हमेशा याद की जाएंगी। सतीश और आमिर का यह पुराना किस्सा आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो हमें बताता है कि कभी-कभी मिलने वाली ना भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हां साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें

पैसे के चक्कर में फंसे राजपाल यादव, तो डायरेक्टर ने कह दिया ‘अनपढ़’, अब सफाई सुनकर चकरा जाएगा दिमाग!
बॉलीवुड
राजपाल यादव को लेकर प्रियदर्शन के बयान

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आमिर खान

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

11 Mar 2026 06:35 pm

Hindi News / Entertainment / जब शेखर कपूर ने आमिर खान को कर दिया था रिजेक्ट, सालों बाद डायरेक्टर ने खुद किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शादी के साढ़े तीन साल बाद अलग हुए हंसिका मोटवानी-सोहेल खतुरिया, बिना एलिमनी हुआ तलाक

Hansika Motwani Divorce
बॉलीवुड

‘मर्द ही सबसे बड़े विक्टिम होते हैं!’ रवि मोहन ने जताया दुख, तो आरती की बहन ने सरेआम कह दी बड़ी बात

आरती के बिना सुकून नहीं मिलेगा
मनोरंजन

माफी के बाद भी नहीं रुका ‘टटेरी’ विवाद, सोना मोहपात्रा ने बादशाह को लगाई फटकार, बोलीं- ‘थोड़ी अक्ल लगाओ…’

Badshah Tateri Controversy
बॉलीवुड

पैसे के चक्कर में फंसे राजपाल यादव, तो डायरेक्टर ने कह दिया ‘अनपढ़’, अब सफाई सुनकर चकरा जाएगा दिमाग!

राजपाल यादव को लेकर प्रियदर्शन के बयान
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ का मजेदार AI ट्विस्ट! TMKOC के किरदार बने फिल्म के कैरेक्टर, जानिए कौन बना ‘बड़े साहब’?

TMKOC Cast as dhurandhar actors
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.