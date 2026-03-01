जब शेखर कपूर ने आमिर खान को कर दिया था रिजेक्ट, सालों बाद डायरेक्टर ने खुद किया खुलासा

Shekhar Kapur Rejected Aamir Khan: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान ने अपना फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया है। उन्हें 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक दिन ऐसा भी था जब उन्हें काम देने से मना कर दिया गया था? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कार थी। जी हां, यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह सच है। मशहूर फिल्म मेकर शेखर कपूर ने हाल ही में द लल्लनटॉप के साथ बातचीत में बताया कि कैसे आमिर खान उनकी एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते थे, पर उन्हें मौका नहीं मिला। इस रिजेक्शन के पीछे की कहानी जितनी फिल्मी है, उतनी ही मजेदार भी है। आइए जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिससे आमिर खान की किस्मत बदल गई।