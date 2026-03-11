पैसे के चक्कर में फंसे राजपाल यादव, तो डायरेक्टर ने कह दिया ‘अनपढ़’, अब सफाई सुनकर चकरा जाएगा दिमाग!

प्रियदर्शन ने बड़े ही सरल अंदाज में इस पर सफाई देते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि लोगों ने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मेरा इरादा राजपाल का अपमान करना कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि शिक्षा दो तरह की होती है। एक वो जो हम स्कूलों और किताबों से सीखते हैं, और दूसरी वो जो हम दुनिया से सिखाते हैं। प्रियदर्शन का कहना है कि उनके कहने का मतलब यह था कि राजपाल यादव में वो चालाकी नहीं है जो आजकल के जमाने में खुद को बचाने के लिए चाहिए होती है। उनके हिसाब से राजपाल आज भी दिल के बहुत सच्चे हैं।