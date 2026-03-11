‘धुरंधर 2’ का मजेदार AI ट्विस्ट! TMKOC के किरदार बने फिल्म के कैरेक्टर, जानिए कौन बना ‘बड़े साहब’?

TMKOC Cast as Dhurandhar Characters: बीते शनिवार (7 मार्च) को सुबह 11 बजे साल की सबसे चर्चित और मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया। ट्रेलर आने के बाद आदित्य धर की 'धुरंधर' की चर्चा फिर से तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर 'धुरंधर 2' को लेकर कई तरह की खबरें आ रहीं है, जैसे 'धुरंधर 2' एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड, पेड प्रीव्यू कलेक्शन रिकॉर्ड, टिकट का प्राइस आदि। वहीं, फिल्म के AI जेनरेटेड एडिट्स की सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। ऐसा ही एक AI एडिट इन दिनों सोशल मीडिया पर हलचल मचा रहा है।