Iran-Israel war के बीच LPG संकट पर फिल्ममेकर प्रकाश राज ने दिया ऐसा बयान, मची सनसनी

इतना ही नहीं, मंत्रालय ने ये भी बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है और जमाखोरी या कालाबाजारी रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर रखा जा रहा है। साथ ही एलपीजी की सप्लाई को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे कई जरूरी सेक्टरों के लिए प्राथमिकता देने की बात कही गई है। तो वहीं दूसरी ओर, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने भी चिंता जताई है। दरअसल, बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने कहा कि अगर गैस की कमी लंबे समय तक जारी रही तो कुछ होटलों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। इसी तरह मुंबई के होटल और रेस्टोरेंट संगठनों ने दावा किया है कि करीब 20 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट पहले ही प्रभावित हो चुके हैं।