11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Iran-Israel war के बीच LPG संकट पर फिल्ममेकर प्रकाश राज ने दिया ऐसा बयान, मची सनसनी

LPG Gas Shortage In Bangalore: फिल्ममेकर प्रकाश राज ने हाल ही में Iran-Israel युद्ध के बीच बढ़ते LPG संकट को लेकर एक बयान दिया है, जिसने सोशल मीडिया और राजनीति जगत में हलचल मचा दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 11, 2026

Iran-Israel war के बीच LPG संकट पर फिल्ममेकर प्रकाश राज ने दिया ऐसा बयान, मची सनसनी

फिल्ममेकर प्रकाश राज (फोटो सोर्स: X)

LPG Gas Shortage In Bangalore: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी (LPG) की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि गैस सप्लाई में कमी का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और यहां तक कि श्मशान घाटों तक भी अब पहुंच गया है।

साथ ही, प्रकाश राज ने अपने पोस्ट में ये लिखा कि कई शहरों में गैस की कमी की वजह से आम लोगों और कारोबार दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई यूजर्स ने उनकी बात का सपोर्ट किया और कहा कि गैस की कमी से रोजमर्रा की जिंदगी और बिजनेस पर असर पड़ रहा है। तो वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये समस्या वैश्विक हालात से जुड़ी है, इसलिए इसका असर कई देशों में महसूस किया जा रहा है।

बढ़ते तनाव से गैस और फ्यूल सप्लाई में रुकावट

हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में लगभग 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को भी गैस और फ्यूल सप्लाई में रुकावट का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस मुद्दे पर Ministry of Petroleum and Natural Gas ने भी रिएक्ट किया है। मंत्रालय ने कहा कि देश में घरेलू एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके द्वारा तेल रिफाइनरियों को गैस उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इतना ही नहीं, मंत्रालय ने ये भी बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है और जमाखोरी या कालाबाजारी रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर रखा जा रहा है। साथ ही एलपीजी की सप्लाई को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे कई जरूरी सेक्टरों के लिए प्राथमिकता देने की बात कही गई है। तो वहीं दूसरी ओर, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने भी चिंता जताई है। दरअसल, बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने कहा कि अगर गैस की कमी लंबे समय तक जारी रही तो कुछ होटलों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। इसी तरह मुंबई के होटल और रेस्टोरेंट संगठनों ने दावा किया है कि करीब 20 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट पहले ही प्रभावित हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग

बता दें, चेन्नई होटल एसोसिएशन ने भी स्थिति को गंभीर बताते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि होटल और फूड इंडस्ट्री अस्पतालों, आईटी पार्क, कॉलेज हॉस्टल और यात्रियों को लगातार भोजन उपलब्ध कराती है, इसलिए गैस की कमी से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही, एलपीजी सप्लाई को लेकर पैदा हुई चिंता ने सरकार, उद्योग और आम लोगों के बीच चर्चा को तेज कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सप्लाई की स्थिति कितनी जल्दी सामान्य हो पाती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

11 Mar 2026 07:47 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Iran-Israel war के बीच LPG संकट पर फिल्ममेकर प्रकाश राज ने दिया ऐसा बयान, मची सनसनी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ की एक टिकट का प्राइस 3100 रुपये, रिलीज से पहले ही सिनेमाघर हुए हाउसफुल, रिकॉर्ड किए ब्रेक

Dhurandhar 2 Advance Booking Report
मनोरंजन

मुझे शारीरिक बनावट के लिए… समीरा रेड्डी ने इंडस्ट्री को लेकर खोला राज, बताया क्यों नहीं मिला दोबारा काम

Sameera Reddy big Reveals on bollywood said I used to be bullied for my body and dark colour
बॉलीवुड

Tamal Roy Chowdhury Dies: फेमस एक्टर की नींद में हुई मौत, ऐश्वर्या राय संग किया था इस बड़ी फिल्म में काम

Tamal Roy Chowdhury death at 88 due to heart attack in his sleep work with aishwarya rai
बॉलीवुड

21 दिन बाद भी सलीम खान को नहीं मिला डिस्चार्ज, अब आया हेल्थ पर बड़ा अपडेट

Salman Khan Father Salim Khan health Update expected to be discharge within 2 to 3 days
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ में हैं आदित्य धर के परिवार के 4 सदस्य, 3 कर चुके हैं ‘धुरंधर’ 1 में भी काम

Dhurandhar 2 director Aditya Dhar 4 family member part of this film 3 also work in part 1 dhurandhar
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.