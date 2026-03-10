Tamal Roy Chowdhury Dies: फेमस एक्टर की नींद में हुई मौत, ऐश्वर्या राय संग किया था इस बड़ी फिल्म में काम

Tamal Roy Chowdhury Passed Away: इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। फेमस बंगाली फिल्म और टेलीविजन एक्टर तमल रॉय चौधरी की मौत हो गई है। उन्होंने 9 मार्च को दुनिया को अलविदा कह दिया है। जैसे ही खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग अपने फेवरेट एक्टर को याद कर रहे हैं और उनकी फोटो शेयर कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमल रॉय चौधरी ने कोलकाता में अपने घर पर 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। परिवार के सदस्यों ने पीटीआई (PTI) को जानकारी देते हुए बताया कि उनका निधन नींद के दौरान 'कार्डियक अरेस्ट' की वजह से हुआ है।