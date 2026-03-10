21 दिन बाद भी सलीम खान को नहीं मिला डिस्चार्ज, अब आया हेल्थ पर बड़ा अपडेट

वरिष्ठ पत्रकार विक्की लालवानी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सलीम खान की हालत अब पूरी तरह स्थिर है। पिछले दो हफ्तों से वह डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में थे, लेकिन अब उनके शरीर पर दवाओं ने पॉजिटिव असर दिखाना शुरू कर दिया है। क्लॉट का इलाज सफलतापूर्वक कर लिया गया है और अगर सब कुछ ठीक रहा, तो अगले तीन से चार दिनों के अंदर ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यह खबर सलमान खान और उनके भाइयों अरबाज-सोहेल के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता परिवार के लिए काफी तनावपूर्ण रहा था।