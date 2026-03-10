10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ में हैं आदित्य धर के परिवार के 4 सदस्य, 3 कर चुके हैं ‘धुरंधर’ 1 में भी काम

Dhurandhar 2 Cast: साल 2025 में सिनेमाघरों में अपनी धाक जमाने वाली फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट आ रहा हैं। इस फिल्म में डायरेक्टर आदित्य धर के परिवार के भी सदस्य शामिल हैं। आइये जानते हैं पत्नी से लेकर साले तक ने क्या काम किया है...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 10, 2026

Dhurandhar 2 director Aditya Dhar 4 family member part of this film 3 also work in part 1 dhurandhar

धुरंधर 2 में हैं आदित्य धर के परिवार के लोग

Dhurandhar 2 Cast: साल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने को तैयार है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती आंकड़ों ने ही फिल्म पंडितों के होश उड़ा दिए हैं। सोमवार, 9 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म के करीब 2,37,323 टिकट बिक चुके हैं, जिससे फिल्म ने रिलीज से पहले ही 13.75 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर ली है। ऐसे में सामने आ रहा है कि इस फिल्म में खुद डायरेक्टर आदित्य धर के परिवार के 4 सदस्य हैं और पहले पार्ट में भी 3 सदस्य थे। आइये जानते हैं कौन है वो…

'धुरंधर' में हैं आदित्य धर के परिवार के लोग (Aditya Dhar Family In Dhurandhar 2)

इस फिल्म को लेकर एक बेहद दिलचस्प जानकारी सामने आई है। निर्देशक आदित्य धर ने इस मेगा बजट एक्शन फिल्म को बनाने के लिए अपने परिवार के 4 खास सदस्यों का साथ लिया है। पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने, इन चारों ने 'धुरंधर 2' को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

ये भी पढ़ें

Suicide Attempt के बाद अनुराग डोभाल की जिंदगी में आया तूफान, पिता ने खत्म किए सारे रिश्ते! वायरल हुआ स्क्रीनशॉट
मनोरंजन
Anurag Dobhal ather took big step he disowns son and his wife ritika screenshot viral after suicide attempt

1- यामी गौतम (पत्नी): आदित्य धर की पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस यामी गौतम इस फिल्म में एक खास कैमियो रोल में नजर आएंगी। हालांकि उनका किरदार छोटा है, लेकिन कहानी के मोड़ के लिए इसे बेहद अहम बताया जा रहा है।

2- लोकेश धर (भाई): आदित्य के भाई लोकेश धर 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी के निर्माता हैं। हॉलीवुड में 20 साल का अनुभव रखने वाले लोकेश 'B62 Studios' को लीड करते हैं और फिल्म के बड़े स्केल के पीछे उन्हीं का हाथ है।

3- ओजस गौतम (साले): यामी गौतम के छोटे भाई ओजस गौतम ने इस फिल्म में 'ऑलराउंडर' की भूमिका निभाई है। वह फिल्म के एडिशनल स्क्रीनप्ले राइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर तो हैं ही, साथ ही उन्होंने ही फिल्म का वो धमाकेदार ट्रेलर एडिट किया है जिसे देख फैंस झूम रहे हैं।

संबंधित खबरें

Salman Khan Father Salim Khan health Update expected to be discharge within 2 to 3 days

21 दिन बाद भी सलीम खान को नहीं मिला डिस्चार्ज, अब आया हेल्थ पर बड़ा अपडेट

Salim Khan Health Update

Salim Khan Health Update: सलामन खान की फैमिली को बड़ी राहत, जल्द अस्पताल से घर लौट सकते हैं सलीम खान

Swara Bhaskar Reaction on Tarun Khatik Murder

तरुण खाटिक हत्याकांड पर स्वरा भास्कर का तीखा बयान, बोलीं- ‘लोग इसे नफरत फैलाने…’

Sunidhi Chauhan Gets Emotional

‘ये बहुत शर्मनाक…’, लखनऊ कॉन्सर्ट में निकले सुनिधि चौहान के आंसू, रोते हुए मांगी माफी

Imtiaz ali reveals inspiration behind character Ved

‘तमाशा’ के वेद की असली कहानी: इम्तियाज अली के दोस्त से जुड़ा है किरदार

rockstar ending explained

‘रॉकस्टार’ की एंडिंग पर इम्तियाज अली का बड़ा खुलासा, बोले- हीर ही नहीं जॉर्डन की भी होनी थी मौत, लेकिन…

Hardik Pandya And Mahieka Sharma Private Video

Hardik Pandya और GF माहिका का रोमांटिक मूमेंट हुआ वायरल…

मौत से लड़ रहे अनुराग डोभाल को मिली नई जिंदगी, दोस्त ने खुद शेयर की अस्पताल से पहली तस्वीर

अनुराग डोभाल ने अस्पताल से शेयर की अपनी पहली तस्वीर, इस शख्स संग आए नजर

Anurag Dobhal suicide attempt bollywood this actress cry youtuber critical condition said we lived in the same house

अनुराग डोभाल ने किया Suicide Attempt तो फूट-फूटकर रोईं ये फेमस एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे साथ भी…

4- गिस्तिका गंजू धर (रिश्तेदार): फिल्म में 'शबनम' का दमदार किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस गिस्तिका गंजू धर भी आदित्य के परिवार का हिस्सा हैं। वह पहले पार्ट में भी थीं और अब दूसरे पार्ट में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाएंगी।

बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी (Dhurandhar 2 Release Date)

बता दें, 'धुरंधर' के पहले पार्ट ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,305 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक कमाई की थी। अब दूसरे पार्ट से उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गजों से सजी यह फिल्म 19 मार्च 2026 को ईद के मौके पर हिंदी समेत पांच भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़) में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

2 घंटे 20 मिनट की इस बोल्ड फिल्म के आगे फेल है सभी मूवीज, अब YouTube पर मचा रही बवाल
बॉलीवुड
Bhouri Movie On Youtube

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 08:39 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर 2’ में हैं आदित्य धर के परिवार के 4 सदस्य, 3 कर चुके हैं ‘धुरंधर’ 1 में भी काम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

21 दिन बाद भी सलीम खान को नहीं मिला डिस्चार्ज, अब आया हेल्थ पर बड़ा अपडेट

Salman Khan Father Salim Khan health Update expected to be discharge within 2 to 3 days
बॉलीवुड

Salim Khan Health Update: सलामन खान की फैमिली को बड़ी राहत, जल्द अस्पताल से घर लौट सकते हैं सलीम खान

Salim Khan Health Update
बॉलीवुड

तरुण खाटिक हत्याकांड पर स्वरा भास्कर का तीखा बयान, बोलीं- ‘लोग इसे नफरत फैलाने…’

Swara Bhaskar Reaction on Tarun Khatik Murder
मनोरंजन

‘ये बहुत शर्मनाक…’, लखनऊ कॉन्सर्ट में निकले सुनिधि चौहान के आंसू, रोते हुए मांगी माफी

Sunidhi Chauhan Gets Emotional
मनोरंजन

‘तमाशा’ के वेद की असली कहानी: इम्तियाज अली के दोस्त से जुड़ा है किरदार

Imtiaz ali reveals inspiration behind character Ved
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.