‘धुरंधर 2’ में हैं आदित्य धर के परिवार के 4 सदस्य, 3 कर चुके हैं ‘धुरंधर’ 1 में भी काम

Dhurandhar 2 Cast: साल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने को तैयार है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती आंकड़ों ने ही फिल्म पंडितों के होश उड़ा दिए हैं। सोमवार, 9 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म के करीब 2,37,323 टिकट बिक चुके हैं, जिससे फिल्म ने रिलीज से पहले ही 13.75 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर ली है। ऐसे में सामने आ रहा है कि इस फिल्म में खुद डायरेक्टर आदित्य धर के परिवार के 4 सदस्य हैं और पहले पार्ट में भी 3 सदस्य थे। आइये जानते हैं कौन है वो…