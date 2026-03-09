9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘ये बहुत शर्मनाक…’, लखनऊ कॉन्सर्ट में निकले सुनिधि चौहान के आंसू, रोते हुए मांगी माफी

Sunidhi Chauhan Gets Emotional: प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान बीती 7 मार्च को लखनऊ में अपने 'आई एम होम इंडिया टूर' के तहत आयोजित कॉन्सर्ट के दौरान फूट-फूटकर रो पड़ीं और फैंस से मांगी माफी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 09, 2026

Sunidhi Chauhan Gets Emotional

लखनऊ कॉन्सर्ट में निकले सुनिधि चौहान के आंसू. (फोटो सोर्स: s_a_unplugged)

Sunidhi Chauhan Gets Emotional: सिंगर सुनिधि चौहान, जो इन दिनों अपने 'आई एम होम इंडिया टूर 2025-26' पर हैं, ने 7 मार्च को लखनऊ के कूलब्रीज रिसॉर्ट्स में परफॉर्म किया। वहां परफॉरमेंस के दौरान वो भावुक हो गईं और स्टेज पर ही रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि उनका गला बहुत खराब है और उनकी आवाज शायद अच्छी न लगे। उन्होंने अपनी इस हालत के बावजूद गाने के लिए वहां मौजूद जनता से माफी भी मांगी।

परफॉर्मेंस के दौरान इमोशनल हुईं सुनिधि चौहान (Sunidhi Chauhan Gets Emotional)

लखनऊ टूर के दौरान सुनिधि चौहान ने कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें सुनिधि को स्टेज पर अपने फैंस से रू-ब-रू होते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में 42 वर्षीय सुनिधि कह रही हैं, "मेरा गला बहुत खराब है; आज मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं, और मैं फिर भी गाना चाहती हूं। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और यह शर्मनाक है। मुझे बहुत खेद है। बस बात यह है कि मुझे थोड़ा… मैं हमेशा अपना 100% देना चाहती हूं।"

सुनिधि ने आगे कहा, "लेकिन दुर्भाग्य से, मैं कोशिश कर रही हूं, और शायद ऐसा न हो पाए, इसलिए कृपया मुझे अभी से क्षमा कर दीजिए। मैं अब आगे बढ़ रही हूं। आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।" अपने चाहने वालों से बात करते हुए सुनिधि रोते हुए नजर आ रहीं हैं।

कोलकाता में होगा इस टूर का आखिर कॉन्सर्ट

जानकारी के लिए बता दें कि सुनिधि चौहान 14 मार्च को कोलकाता के एक्वाटिका ग्राउंड में परफॉर्म करेंगी, जो उनके दौरे का अंतिम पड़ाव होगा। इससे पहले उनके इस दौर की शुरुआत 24 दिसंबर, 2025 को मुंबई से हुई, इसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़ और इंदौर में उनके शोज हुए।

ये भी पढ़ें

Anurag Dobhal Health Update: अनुराग डोभाल की पत्नी और पेरेंट्स अस्पताल में उनके साथ, मैनेजर ने बताया कैसी है तबीयत
मनोरंजन
Anurag Dobhal Health Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

09 Mar 2026 03:49 pm

Hindi News / Entertainment / ‘ये बहुत शर्मनाक…’, लखनऊ कॉन्सर्ट में निकले सुनिधि चौहान के आंसू, रोते हुए मांगी माफी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

करोड़पति यूट्यूबर ने TV पर किया पत्नी को तलाक देने का ऐलान, पत्नी बोली- मुझे प्रेग्नेंसी में…

Millionaire Youtuber Rajab Bhatt Divorce announced on TV After cheating allegation
मनोरंजन

‘तमाशा’ के वेद की असली कहानी: इम्तियाज अली के दोस्त से जुड़ा है किरदार

Imtiaz ali reveals inspiration behind character Ved
मनोरंजन

‘रॉकस्टार’ की एंडिंग पर इम्तियाज अली का बड़ा खुलासा, बोले- हीर ही नहीं जॉर्डन की भी होनी थी मौत, लेकिन…

rockstar ending explained
मनोरंजन

Hardik Pandya और GF माहिका का रोमांटिक मूमेंट हुआ वायरल…

Hardik Pandya And Mahieka Sharma Private Video
मुंबई

‘घर बैठने’ वाले बयान पर तृषा कृष्णन का फूटा गुस्सा, एक्टर ने मांगी माफी

घर बैठने...वाला भद्दा तंज कसना तृषा कृष्णन को लेकर एक्टर पर पड़ा भारी, सरेआम नाक रगड़कर मांगी माफी!
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.