‘ये बहुत शर्मनाक…’, लखनऊ कॉन्सर्ट में निकले सुनिधि चौहान के आंसू, रोते हुए मांगी माफी

लखनऊ टूर के दौरान सुनिधि चौहान ने कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें सुनिधि को स्टेज पर अपने फैंस से रू-ब-रू होते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में 42 वर्षीय सुनिधि कह रही हैं, "मेरा गला बहुत खराब है; आज मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं, और मैं फिर भी गाना चाहती हूं। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और यह शर्मनाक है। मुझे बहुत खेद है। बस बात यह है कि मुझे थोड़ा… मैं हमेशा अपना 100% देना चाहती हूं।"