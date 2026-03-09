‘ये बहुत शर्मनाक…’, लखनऊ कॉन्सर्ट में निकले सुनिधि चौहान के आंसू, रोते हुए मांगी माफी

लखनऊ कॉन्सर्ट में निकले सुनिधि चौहान के आंसू. (फोटो सोर्स: s_a_unplugged)
Sunidhi Chauhan Gets Emotional: सिंगर सुनिधि चौहान, जो इन दिनों अपने 'आई एम होम इंडिया टूर 2025-26' पर हैं, ने 7 मार्च को लखनऊ के कूलब्रीज रिसॉर्ट्स में परफॉर्म किया। वहां परफॉरमेंस के दौरान वो भावुक हो गईं और स्टेज पर ही रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि उनका गला बहुत खराब है और उनकी आवाज शायद अच्छी न लगे। उन्होंने अपनी इस हालत के बावजूद गाने के लिए वहां मौजूद जनता से माफी भी मांगी।
लखनऊ टूर के दौरान सुनिधि चौहान ने कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें सुनिधि को स्टेज पर अपने फैंस से रू-ब-रू होते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में 42 वर्षीय सुनिधि कह रही हैं, "मेरा गला बहुत खराब है; आज मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं, और मैं फिर भी गाना चाहती हूं। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और यह शर्मनाक है। मुझे बहुत खेद है। बस बात यह है कि मुझे थोड़ा… मैं हमेशा अपना 100% देना चाहती हूं।"
सुनिधि ने आगे कहा, "लेकिन दुर्भाग्य से, मैं कोशिश कर रही हूं, और शायद ऐसा न हो पाए, इसलिए कृपया मुझे अभी से क्षमा कर दीजिए। मैं अब आगे बढ़ रही हूं। आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।" अपने चाहने वालों से बात करते हुए सुनिधि रोते हुए नजर आ रहीं हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि सुनिधि चौहान 14 मार्च को कोलकाता के एक्वाटिका ग्राउंड में परफॉर्म करेंगी, जो उनके दौरे का अंतिम पड़ाव होगा। इससे पहले उनके इस दौर की शुरुआत 24 दिसंबर, 2025 को मुंबई से हुई, इसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़ और इंदौर में उनके शोज हुए।
