Anurag Dobhal Health Update: अनुराग डोभाल की पत्नी और पेरेंट्स अस्पताल में उनके साथ, मैनेजर ने बताया कैसी है तबीयत

खबरों के मुताबिक, डोभाल दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी चला रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि उस समय गाड़ी की स्पीड 140 से 150 किमी प्रति घंटा के बीच थी। लाइवस्ट्रीम के दौरान अनुराग डोभाल काफी परेशान दिखे और सोशल मीडिया यूजर्स से कहा कि वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यार, लोग ही नहीं बचे हैं, जिसे फोन करूं, चलो आखिरी बार गाड़ी में चलते हैं।" कहा जा रहा है कि अनुराग ने इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आत्महत्या करने की कोशिश की थी।