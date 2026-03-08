अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं अनुराग डोभाल, पत्नी रितिका को नहीं पड़ता फर्क? अस्पताल में भी…

Anurag Dobhal Wife Ritika Dobhal: अनुराग डोभाल ने हाल ही में अपने पूरे परिवार पर टॉर्चर के आरोप लगाए थे। उन्होंने 2 घंटे के वीडियो में रो-रोकर कहा था कि मेरे मम्मी-पापा और भाई मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे और अपने इस वीडियो को उन्होंने आखिरी कहा था। अब बीती रात शनिवार को अनुराग डोभाल ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सुसाइड करने की कोशिश की। करीब 150 किमी/घंटा से ज्यादा की रफ्तार से उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जहां से उनके मैनेजर ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि वह ICU में एडमिट हैं उन्हें दुआओं की जरूरत है, लेकिन इस बीच न तो उनका परिवार और न ही उनकी पत्नी को कोई अता-पता है।