Anurag Dobhal Suicide Attempt: अनुराग डोभाल के मैनेजर का बड़ा खुलासा, बोले- उन्हें एंग्जायटी अटैक…

Anurag Dobhal Manager Big Statement: सोशल मीडिया पर उस समय हंगामा मच गया जब शनिवार रात खबर आई कि फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल जिन्हें लोग यूके07 राइडर के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम लाइवस्ट्रीम के दौरान सुसाइड की कोशिश की। करीब 150 किमी/घंटा से ज्यादा की रफ्तार से उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जहां से उनके मैनेजर ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि वह ICU में एडमिट है उन्हें दुआओं की जरूरत है। अब इसी बीच यूट्यूबर के मैनेजर ने एक और पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अनुराग की जिंदगी पर बात की है।