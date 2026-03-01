अनुराग डोभाल की विवादित चैट हुई Leak, भाई ने आरोप लगाते हुए कहा- ये अपनी पत्नी के साथ रोज…

Anurag Dobhal Brother: यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के फेमस कंटेस्टेंट रहे अनुराग डोभाल जिन्हें उनके फैंस 'यूके07 राइडर' के नाम से भी जानते हैं, इस समय एक बेहद निजी और कड़वे विवाद में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग के एक हालिया वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ही परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके मम्मी-पापा और भाई ने उन्हें इतना टॉर्चर किया है जिस वजह से वह सुसाइड की कोशिश भी कर चुके हैं। जैसे ही ये खबर आई थी सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। हर कोई अपने फेवरेट यूट्यूबर से उनका हाल चाल पूछने लगा था, लेकिन इस बात को 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि इस कहानी में अब बड़ा मोड़ आ गया है, उनके सगे भाई 'कलम इंक' ने अनुराग के दावों को झूठा बताते हुए उन पर अपनी पत्नी रितिका के साथ मारपीट करने का आरोप लगा दिया। साथ ही उनकी असलियत बताते हुए चैट भी लीक कर दी है।