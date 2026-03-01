गोविंदा की वजह से चमक उठी सलमान की किस्मत? सालों बाद अभिनेता ने किया खुलासा, बोले- वो पूरा बदल गया…

Govinda On Salman Khan Transformation (सोर्स- एक्स)
Govinda On Salman Khan Transformation: बॉलीवुड में दोस्ती, प्रतिस्पर्धा और स्टारडम की कहानियां अक्सर सुर्खियां बनती रही हैं। लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो सालों बाद सामने आते हैं और फैंस को चौंका देते हैं। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'पार्टनर' आज भी कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में खास जगह रखती है।
इस फिल्म में सलमान खान और गोविंदा की जोड़ी ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया था। अब करीब 18 साल बाद गोविंदा ने इस फिल्म और सलमान खान से जुड़ा एक ऐसा राज खोला है, जिसने इंडस्ट्री की पुरानी धारणाओं को बदल दिया है।
एक समय ऐसा भी था जब गोविंदा अपने करियर के नए दौर की तलाश में थे। 90 के दशक में कॉमेडी के बेताज बादशाह रहे गोविंदा के लिए 2000 के बाद का समय आसान नहीं था। ऐसे में आम धारणा यह बनी कि सलमान खान ने उन्हें सहारा दिया। हालांकि हालिया बातचीत में गोविंदा ने स्पष्ट किया कि फिल्म में साथ काम करने का प्रस्ताव उनकी ओर से आया था।
उन्होंने बताया कि उन्होंने निर्माता-निर्देशक से मुलाकात कर यह सुझाव दिया कि अगर सलमान को फिल्म में लिया जाए तो प्रोजेक्ट को बड़ा फायदा मिल सकता है। यही नहीं, गोविंदा ने यह भी कहा कि उन्होंने सलमान को अपने लुक और फिटनेस पर गंभीरता से काम करने की सलाह दी थी।
गोविंदा के मुताबिक, उस दौर में सलमान की स्क्रीन इमेज में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। उन्होंने खुले तौर पर सलमान से कहा कि उन्हें अपनी बॉडी पर मेहनत करनी चाहिए और पर्सनैलिटी को और निखारना चाहिए। कहा जाता है कि इस बातचीत के बाद सलमान ने अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देना शुरू किया।
फिल्म 'पार्टनर' के बाद दर्शकों ने सलमान के लुक में साफ बदलाव महसूस किया। उनकी फिट बॉडी और आत्मविश्वास से भरी स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें नए दौर का एक्शन-रोमांटिक स्टार बना दिया। बाद के वर्षों में उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जो रिकॉर्ड बनाए, वह किसी से छिपे नहीं हैं।
दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म के रिलीज के समय सलमान ने स्वीकार किया था कि वह गोविंदा के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर थोड़े नर्वस थे। गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग और एनर्जी के सामने टिक पाना आसान नहीं था। लेकिन दोनों कलाकारों की आपसी समझ और दोस्ती ने फिल्म को सफल बनाया।
इस फिल्म में कैटरीना कैफ और लारा दत्ता भी अहम भूमिकाओं में नजर आई थीं। निर्देशन की कमान डेविड धवन ने संभाली थी, जिनकी कॉमिक फिल्मों का अपना अलग दर्शक वर्ग रहा है।
गोविंदा ने सलमान को एक सच्चा और ईमानदार इंसान बताया, जो सलाह को खुले मन से स्वीकार करते हैं। यही वजह रही कि दोनों के बीच आपसी सम्मान ने फिल्म को खास बना दिया। इंडस्ट्री में जहां अक्सर प्रतिस्पर्धा की बातें होती हैं, वहां यह उदाहरण बताता है कि सही समय पर दी गई सलाह किसी भी स्टार की दिशा बदल सकती है।
