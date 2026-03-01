गोविंदा की वजह से चमक उठी सलमान की किस्मत? सालों बाद अभिनेता ने किया खुलासा, बोले- वो पूरा बदल गया…

एक समय ऐसा भी था जब गोविंदा अपने करियर के नए दौर की तलाश में थे। 90 के दशक में कॉमेडी के बेताज बादशाह रहे गोविंदा के लिए 2000 के बाद का समय आसान नहीं था। ऐसे में आम धारणा यह बनी कि सलमान खान ने उन्हें सहारा दिया। हालांकि हालिया बातचीत में गोविंदा ने स्पष्ट किया कि फिल्म में साथ काम करने का प्रस्ताव उनकी ओर से आया था।