गोविंदा का अफेयर की खबरों पर फूटा गुस्सा, पत्नी सुनीता आहूजा पर दिया बयान, बोले-  दूसरों को शर्मिंदगी…

Govinda on Affair Allegations: बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे गोविंदा के घर का कलेश अब बाहर आ चुका है। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने एक बार नहीं कई बार सोशल मीडिया पर अपने पति के अफेयर को लेकर बेबाक बयान दिया है। पिछले साल खबर थी कि कपल का तलाक होने वाला है, लेकिन फिर दोनों साथ में नजर आए और सभी खबरों पर विराम लग गया। वहीं कुछ समय पहले सुनीता आहूजा ने कहा था कि गोविंदा का किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है और वह अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। अब इन्हें सब खबरों को लेकर गोविंदा के सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने अब जो बातें बताई हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वह गहरे गम में हैं।