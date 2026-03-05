रश्मिका मंदाना पर पड़ी बुरी नजर तो भड़क उठे विजय, दिखाया ‘कबीर सिंह’ वाला गुस्सा, वीडियो वायरल

इस वायरल वीडियो और फोटोज को इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिनमें विजय हमेशा अपनी पत्नी रश्मिका की सुरक्षा करते दिख रहे हैं। इसी बीच एक खास वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जब कोई फैन रश्मिका को देख रहा था, तो विजय ने उसे कैमरे की तरफ देखने की सलाह दी, जिससे उनकी पजेसिव नेचर का पता चला। फैंस को ये क्यूट लग रहा है, तो कुछ फैंस इन्हें कबीर सिंह से तुलना कर रहे है और वे इस कपल को खूब प्यार दे रहे हैं।