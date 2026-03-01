4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Virosh Wedding Reception: हैदराबाद में सजी सितारों की महफिल, रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में जानें कौन-कौन पहुंचा

Rashmika-Vijay Wedding Reception: हैदरबाद में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का वेडिंग रिसेप्शन धूमधाम से आयोजित हुआ। इस दौरान कई हस्तियां देखने को मिली।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 04, 2026

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding Reception

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding Reception (सोर्स- @tahirjasus)

Rashmika-Vijay Wedding Reception: साउथ सिनेमा के चर्चित कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बाद अब उनका ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन भी सुर्खियों में छा गया है। 4 मार्च को हैदराबाद में आयोजित इस खास समारोह में दोनों ने पारंपरिक परिधानों में शाही अंदाज में एंट्री कर सबका दिल जीत लिया। सुरक्षा कारणों से यह समारोह पूरी तरह ‘इनवाइट-ओनली’ रखा गया था, जिसमें चुनिंदा मेहमानों को ही प्रवेश की परमिशन दी गई।

पारंपरिक लुक में बिखेरा जलवा (Rashmika-Vijay Wedding Reception)

रश्मिका मंदाना लाल रेशमी साड़ी में बेहद आकर्षक नजर आईं। साड़ी पर सुनहरे और काले बॉर्डर की बारीक कारीगरी उनके लुक को और निखार रही थी। भारी गोल्ड टेम्पल ज्वेलरी, लेयर्ड नेकलेस, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और मांग में सिन्दूर ने उनके ब्राइडल ग्लो को खास बना दिया। बालों को सलीके से जूड़े में बांधकर उन्होंने अपने लुक को क्लासिक टच दिया।

वहीं विजय देवरकोंडा पारंपरिक वेश्टी और आइवरी रंग के आउटफिट में नजर आए। सादगी भरे अंदाज में उन्होंने अपने लुक को मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ पूरा किया। दोनों ने समारोह में मौजूद फोटोग्राफर्स का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।

सख्त सुरक्षा के बीच हुआ आयोजन (Rashmika-Vijay Wedding Reception)

रिसेप्शन को लेकर पहले से ही प्रशासन के साथ चर्चा की गई थी। बताया गया कि भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गेस्ट लिस्ट को सीमित रखा गया। बिना आधिकारिक निमंत्रण के किसी को भी कार्यक्रम स्थल पर आने से मना किया गया। आयोजन स्थल के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर रश्मिका और विजय के वेडिंग रिसेप्शन के वीडियोज अब वायरल हो रहे हैं।

सितारों से सजी महफिल

इस खास शाम में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों के शामिल होने की चर्चा रही। मेहमानों की सूची में अल्लू अर्जुन, राम चरण, श्रीलीला, करण जौहर, शाहिद कपूर और कृति सेनन जैसे सितारों के नाम शामिल रहे। फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र की कुछ प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहीं।

देशभर में बांटी मिठाइयां

शादी के बाद इस जोड़े ने देश के अलग-अलग शहरों में मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी साझा की। हैदराबाद स्थित तिरुपति मंदिर में दर्शन कर उन्होंने अन्नदान भी किया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दोनों श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित करते नजर आए।

बड़े नेताओं को भी दिया न्योता

शादी से पहले इस कपल ने देश के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। रश्मिका ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं, जबकि विजय ने अमित शाह से मिले आशीर्वाद और उपहार में मिली गणेश प्रतिमा के लिए आभार जताया।

उदयपुर में रचाई थी शादी

26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर स्थित भव्य लोकेशन पर दोनों ने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में सात फेरे लिए थे। शादी का समारोह निजी रखा गया था, जिसकी झलकियां बाद में सोशल मीडिया पर सामने आईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Mar 2026 08:31 pm

Published on:

04 Mar 2026 08:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Virosh Wedding Reception: हैदराबाद में सजी सितारों की महफिल, रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में जानें कौन-कौन पहुंचा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जयपुर वासियों को होली पर मिला बड़ा तोहफा, सनी लियोनी ने कुछ इस अंदाज में बिखेरे रंग

Sunny Leone In Jaipur On Holi Fest 2026
बॉलीवुड

मिसाइल हमले में बाल-बाल बचीं मलाइका अरोड़ा की मां, दुबई में फंसी जॉयस अरोड़ा, बोलीं- मेरी आंखों के सामने…

Malaika Arora Mother Joyce Arora Stranded In Dubai
बॉलीवुड

मुझे जान से मार देंगे… खामेनेई की मौत के बाद बेटे पर बॉलीवुड अभिनेत्री ने बोला हमला, मुस्लिम एक्ट्रेस ने लगाया ये आरोप

Elnaaz Norouzi On Ali Khamenei Death
बॉलीवुड

52 की उर्मिला मातोंडकर संग अफेयर का 30 साल बाद खुला राज, राम गोपाल वर्मा ने तोड़ी चुप्पी

Ram Gopal Varma Breaks Silence On Affair With Urmila Matondkar
बॉलीवुड

चक्कर खाकर गिरे फैंस, दिल्ली के बाद मुंबई में भी हुई थू-थू! करण औजला ने विवाद पर अब दी प्रतिक्रिया

Karan Aujla Reaction On Concert Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.