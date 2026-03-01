मुझे जान से मार देंगे… खामेनेई की मौत के बाद बेटे पर बॉलीवुड अभिनेत्री ने बोला हमला, मुस्लिम एक्ट्रेस ने लगाया ये आरोप

Elnaaz Norouzi On Ali Khamenei Death: मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की कथित मौत के बाद देश की कमान उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को सौंपे जाने की खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि ये फैसला ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा लिया गया। हालांकि इस फैसले को लेकर देश के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल उठ रहे हैं।