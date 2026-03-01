2 मार्च 2026,

सोमवार

मनोरंजन

खामेनेई की मौत पर दुख जताना मुस्लिम अभिनेत्री को पड़ा महंगा, फरहाना भट्ट पर फूटा हिना खान के पति का गुस्सा

Rocky Jaiswal Slams Farrhana Bhatt: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर फरहाना भट्ट के शोक जताने पर हिना खान के पति रॉकी जायसवाल का गुस्सा फूट पड़ा है।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 02, 2026

Rocky Jaiswal Slams Farrhana Bhatt

Rocky Jaiswal Slams Farrhana Bhatt (सोर्स- एक्स)

Rocky Jaiswal Slams Farrhana Bhatt: मीडिया के दौर में किसी भी सार्वजनिक बयान का असर कितनी तेजी से फैल सकता है, इसका ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। रियलिटी शो बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट एक बयान के कारण विवादों में घिर गईं, जिसके बाद टीवी अभिनेत्री हिना खान के पति रॉकी जायसवाल के रिएक्शन ने पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया।

एक पोस्ट और शुरू हो गया विवाद (Rocky Jaiswal Slams Farrhana Bhatt)

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच फरहाना भट्ट ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शोक जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज शेयर किया। उन्होंने अपने मैसेज में उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना भी की। जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग रिएक्शन्स आने लगे।

कुछ यूजर्स ने उनके विचारों का समर्थन किया, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और सवाल उठाए कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की प्रतिक्रिया देना सही है या नहीं।

रॉकी जायसवाल का बिना नाम लिए जवाब (Rocky Jaiswal Slams Farrhana Bhatt)

इस पूरे विवाद के बीच रॉकी जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी साझा की, जिसमें उन्होंने किसी का नाम लिए बिना अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि निजी भावनाएं अगर निजी दायरे में रहें तो बेहतर होता है, लेकिन जब उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा किया जाता है तो लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आती है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश के लिए बलिदान देने वालों के प्रति उतनी भावनाएं अक्सर देखने को नहीं मिलतीं, जितनी कुछ लोग विदेशी व्यक्तियों के लिए व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार, वफादारी किसी भी इंसान के चरित्र को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

फरहाना ने भी रखी अपनी बात (Rocky Jaiswal Slams Farrhana Bhatt)

विवाद बढ़ने के बाद फरहाना भट्ट ने एक इंटरव्यू में अपनी भावनाओं को साफ किया। उन्होंने कहा कि जिस शख्सियत को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, वह कई लोगों के लिए प्रेरणा का सोर्स थी और इसलिए उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने यह भी बताया कि इस खबर से वह व्यक्तिगत रूप से काफी भावुक हो गई थीं और पूरी रात बेचैनी महसूस करती रहीं। उनका कहना था कि कई लोग उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे और इसी वजह से उन्होंने सार्वजनिक रूप से दुख जाहिर किया।

अलग-अलग जगहों पर अलग प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद कश्मीर के कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जहां लोगों ने शोक व्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर ईरान के कई शहरों से जश्न मनाने की खबरें भी सामने आईं, जहां लोग सड़कों पर उतरकर अलग तरह की प्रतिक्रिया देते नजर आए। इन विरोधाभासी प्रतिक्रियाओं ने इस मुद्दे को वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया।

सोशल मीडिया बना बहस का मैदान

पूरा मामला एक बार फिर यह दिखाता है कि आज के समय में सेलिब्रिटीज की हर बात सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन जाती है। जहां कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरे लोग सार्वजनिक जिम्मेदारी पर जोर दे रहे हैं।फिलहाल यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा लगातार जारी है।

Hindi News / Entertainment / खामेनेई की मौत पर दुख जताना मुस्लिम अभिनेत्री को पड़ा महंगा, फरहाना भट्ट पर फूटा हिना खान के पति का गुस्सा

