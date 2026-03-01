खामेनेई की मौत पर दुख जताना मुस्लिम अभिनेत्री को पड़ा महंगा, फरहाना भट्ट पर फूटा हिना खान के पति का गुस्सा

विवाद बढ़ने के बाद फरहाना भट्ट ने एक इंटरव्यू में अपनी भावनाओं को साफ किया। उन्होंने कहा कि जिस शख्सियत को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, वह कई लोगों के लिए प्रेरणा का सोर्स थी और इसलिए उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने यह भी बताया कि इस खबर से वह व्यक्तिगत रूप से काफी भावुक हो गई थीं और पूरी रात बेचैनी महसूस करती रहीं। उनका कहना था कि कई लोग उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे और इसी वजह से उन्होंने सार्वजनिक रूप से दुख जाहिर किया।