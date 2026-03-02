पिता सलीम खान को अस्पताल में भर्ती देख सलमान ने उठाया बड़ा कदम, फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर लिया बड़ा फैसला

Salman Khan Galwan Shoot Amid Salim Khan Hospitalization: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाते नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर उनकी मच अवेटेड फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग जारी है, वहीं दूसरी ओर पिता और दिग्गज लेखक सलीम खान की तबीयत को लेकर अभिनेता लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सलमान ने फिल्म की शूटिंग लोकेशन बदलने का बड़ा फैसला लिया है।