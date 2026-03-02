2 मार्च 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

पिता सलीम खान को अस्पताल में भर्ती देख सलमान ने उठाया बड़ा कदम, फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर लिया बड़ा फैसला

Salman Khan Galwan Shoot Amid Salim Khan Hospitalization: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 02, 2026

Salman Khan Galwan Shoot Amid Salim Khan Hospitalization

Salman Khan Galwan Shoot Amid Salim Khan Hospitalization (सोर्स- एक्स)

Salman Khan Galwan Shoot Amid Salim Khan Hospitalization: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाते नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर उनकी मच अवेटेड फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग जारी है, वहीं दूसरी ओर पिता और दिग्गज लेखक सलीम खान की तबीयत को लेकर अभिनेता लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सलमान ने फिल्म की शूटिंग लोकेशन बदलने का बड़ा फैसला लिया है।

पिता की तबीयत बनी प्राथमिकता (Salman Khan Galwan Shoot Amid Salim Khan Hospitalization)

फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर लेखक सलीम खान को फरवरी के मिड में अचानक स्वास्थ्य समस्या के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि उन्हें हल्का ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। इलाज के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया गया।

बाद में एक छोटा मेडिकल प्रोसीजर सफलतापूर्वक पूरा किया गया और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, सलमान खान लगातार डॉक्टरों से संपर्क में हैं और पिता की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं।

शूटिंग लोकेशन बदलने का फैसला

इसी बीच अभिनेता ने अपने काम को प्रभावित किए बिना परिवार के साथ रहने का रास्ता निकाला। पहले फिल्म की शूटिंग गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में चल रही थी, लेकिन अस्पताल से दूरी को देखते हुए पूरे शेड्यूल को मेहबूब स्टूडियो शिफ्ट कर दिया गया। यह स्टूडियो अस्पताल के नजदीक होने के कारण सलमान के लिए सुविधाजनक साबित हो रहा है।

सूत्रों का कहना है कि फिल्म में बड़ी यूनिट और भारी सेटअप शामिल है, इसलिए शूटिंग रोकना संभव नहीं था। ऐसे में लोकेशन बदलना ही सबसे बेहतर विकल्प माना गया, जिससे अभिनेता जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुंच सकें।

सेट और अस्पताल के बीच बना संतुलन

बताया जा रहा है कि सलमान खान शूटिंग के दौरान भी लगातार परिवार और मेडिकल टीम से जुड़े रहते हैं। ब्रेक के दौरान वह डॉक्टरों से अपडेट लेते हैं और हर जरूरी निर्णय में शामिल रहते हैं। इससे साफ है कि अभिनेता अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी उतनी ही गंभीरता से निभा रहे हैं।

फिल्म में दिखेगी वास्तविक घटना की कहानी

‘बैटल ऑफ गलवान’ का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। यह फिल्म साल 2020 में भारत-चीन सीमा पर हुई गलवान घाटी की ऐतिहासिक झड़प पर आधारित है। फिल्म में सलमान खान परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिन्होंने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था। फिल्म की कहानी देशभक्ति और सैनिकों के साहस को दर्शाने वाली बताई जा रही है, जिसके कारण दर्शकों के बीच इसे लेकर खास उत्साह है।

रिलीज डेट को लेकर चर्चा तेज

फिल्म की रिलीज फिलहाल अप्रैल में तय बताई जा रही है, हालांकि इंडस्ट्री में ऐसी चर्चाएं भी हैं कि इसे स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर रिलीज किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसी समय सनी देओल की फिल्म ‘लाहौर 1947’ भी रिलीज के लिए तैयार है।

मुश्किल समय में भी पेशेवर रवैया

सलमान खान का यह कदम दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने काम और परिवार दोनों को बराबर महत्व दिया है। एक तरफ फिल्म की शूटिंग बिना रुकावट जारी है, वहीं दूसरी तरफ बेटे के रूप में उनकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह निभाई जा रही है। यही वजह है कि उनका यह निर्णय इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Updated on:

02 Mar 2026 06:02 pm

Published on:

02 Mar 2026 06:01 pm

