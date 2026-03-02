शाहरुख खान के स्टारडम पर सुनील शेट्टी कह गए बड़ी बात, रणबीर कपूर से इस मामले में कर दी तुलना

Suniel Shetty On Shahrukh Khan Stardum (सोर्स- एक्स)
Suniel Shetty On Shahrukh Khan Stardum: बॉलीवुड में स्टारडम की चर्चा जब भी होती है तो सबसे पहले नाम शाहरुख खान का लिया जाता है। तीन दशकों से ज्यादा समय से इंडस्ट्री पर राज कर रहे शाहरुख को कई लोग हिंदी सिनेमा का आखिरी सुपरस्टार भी मानते हैं। उनकी फिल्मों का क्रेज आज भी दर्शकों के बीच वैसा ही बना हुआ है जैसा करियर के शुरुआती दौर में था। हाल ही में अभिनेता सुनील शेट्टी ने शाहरुख खान की लोकप्रियता को लेकर खुलकर बात की और बताया कि आखिर क्यों उनका स्टारडम बाकी सितारों से बिल्कुल अलग है।
राज शमानी के साथ पॉडकास्ट के दौरान सुनील शेट्टी से पूछा गया कि आखिर शाहरुख खान जैसी फैन फॉलोइंग कोई दूसरा अभिनेता क्यों हासिल नहीं कर पाया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शाहरुख की सफलता के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा योगदान बेहतरीन संगीत और महान फिल्ममेकर यश चोपड़ा का रहा।
सुनील के मुताबिक हिंदी फिल्मों में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है और शाहरुख की फिल्मों के गाने लोगों के दिलों में बस गए। रोमांटिक फिल्मों की मजबूत पहचान और यादगार संगीत ने उनके स्टारडम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शाहरुख की मेहनत, अनुशासन और लगातार खुद को बदलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है।
सुनील शेट्टी ने शाहरुख खान के व्यवहार और व्यक्तित्व की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अभिनेता लोगों को सम्मान देना जानते हैं और जरूरत पड़ने पर हमेशा साथ खड़े रहते हैं। यही मानवीय गुण उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि लोगों के दिलों का चहेता बनाते हैं।
उनके अनुसार शाहरुख में पुराने दौर के सितारों जैसा आकर्षण है, जहां कलाकार अपनी रहस्यमयी छवि बनाए रखते थे और काम को ही अपनी पहचान बनाते थे।
आज के दौर में जहां ज्यादातर कलाकार सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं, वहीं सुनील शेट्टी का मानना है कि शाहरुख खान का आकर्षण इस बात में भी है कि वह सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहते। वो अपनी मौजूदगी से ज्यादा अपने काम को बोलने देते हैं।
उन्होंने इस मामले में रणबीर कपूर का उदाहरण भी दिया। रणबीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। सुनील के मुताबिक, रहस्य और सीमित सार्वजनिक उपस्थिति कभी-कभी स्टार की चमक को और बढ़ा देती है।
सुनील शेट्टी ने ये भी कहा कि नई पीढ़ी के कलाकार मानते हैं कि सोशल मीडिया सफलता का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन पुराने दौर के सितारे अपने काम के जरिए पहचान बनाते थे। उन्होंने संकेत दिया कि स्टारडम सिर्फ प्रचार से नहीं बल्कि लंबे समय तक दर्शकों से इमोशनल जुड़ाव से बनता है।
वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘किंग’ को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में पहली बार उनकी बेटी सुहाना खान भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं और इसमें कई बड़े कलाकारों की मौजूदगी की खबरें हैं। क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग