शाहरुख खान के स्टारडम पर सुनील शेट्टी कह गए बड़ी बात, रणबीर कपूर से इस मामले में कर दी तुलना

Suniel Shetty On Shahrukh Khan Stardum: बॉलीवुड में स्टारडम की चर्चा जब भी होती है तो सबसे पहले नाम शाहरुख खान का लिया जाता है। तीन दशकों से ज्यादा समय से इंडस्ट्री पर राज कर रहे शाहरुख को कई लोग हिंदी सिनेमा का आखिरी सुपरस्टार भी मानते हैं। उनकी फिल्मों का क्रेज आज भी दर्शकों के बीच वैसा ही बना हुआ है जैसा करियर के शुरुआती दौर में था। हाल ही में अभिनेता सुनील शेट्टी ने शाहरुख खान की लोकप्रियता को लेकर खुलकर बात की और बताया कि आखिर क्यों उनका स्टारडम बाकी सितारों से बिल्कुल अलग है।