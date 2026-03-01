मेरा काम छीन लिया गया…ईरानी अभिनेत्री का भारतीय मीडिया पर फूटा गुस्सा, बोलीं- ईरान की असली कहानी नहीं दिखाते…

बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने दावा किया कि वो जनवरी के महीने से कोई काम नहीं कर रही हैं। उनके पास जितने भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स थे, वो सारे उनसे छीन लिए गए हैं। इसके अलावा मंदाना ने ये भी कहा है कि उन्होंने कई बार भारतीय मीडिया को अप्रोच किया है और ईरान में चल रहे असली मुद्दों को दिखाने के लिए आग्रह किया है लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है।