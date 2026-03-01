3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग पर भड़कीं सौतेली बहन जान्हवी, बोलीं- सब घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं…

Janhvi Kapoor Reacts On Arjun Kapoor Online Bullying: अभिनेता अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग को लेकर अब उनकी सौतेली बहन जान्हवी कपूर ने अपना रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा है एक्ट्रेस ने, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 03, 2026

Janhvi Kapoor Reacts On Arjun Kapoor Online Bullying

Janhvi Kapoor Reacts On Arjun Kapoor Online Bullying (सोर्स- एक्स)

Janhvi Kapoor Reacts On Arjun Kapoor Online Bullying: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। बीते महीनों में उनके खिलाफ अचानक बढ़ी नकारात्मक टिप्पणियों ने फैंस को भी हैरान किया। हालांकि अर्जुन ने सीधे तौर पर इन आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट इशारों-इशारों में बहुत कुछ बयां करते नजर आए। अब इस पूरे मामले पर उनकी बहन और अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने खुलकर अपनी बात रखी है।

‘बुलीइंग को सही नहीं ठहराया जा सकता’ (Janhvi Kapoor Reacts On Arjun Kapoor Online Bullying)

'ग्रेजिया' के साथ एक इंटरव्यू में जाह्नवी ने साफ कहा कि किसी भी तरह की ऑनलाइन बदसलूकी या उत्पीड़न को जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनका मानना है कि आज की डिजिटल दुनिया में लोग व्यूज और लाइक्स के पीछे भागते हुए इंसानियत भूल जाते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि हर कोई अपने-अपने तरीके से जीवन की जिम्मेदारियां निभा रहा है, ऐसे में किसी को अनावश्यक रूप से निशाना बनाना गलत है।

जाह्नवी के मुताबिक, जब आलोचना व्यक्तिगत हमले में बदल जाए तो वो तकलीफ देती है। उन्होंने स्वीकार किया कि अपने भाई को इस तरह ट्रोल होते देखना उनके लिए भी आसान नहीं था। उन्होंने कहा आज की दुनिया में सब घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं।

सोशल मीडिया की ‘वायरल’ संस्कृति पर सवाल

अभिनेत्री ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर पहचान और लोकप्रियता पाने की होड़ ने माहौल को जहरीला बना दिया है। कई बार सेलिब्रिटीज को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है ताकि कंटेंट वायरल हो सके। उनके नाम का इस्तेमाल क्लिकबेट या सनसनीखेज हेडलाइन के तौर पर किया जाता है, जिससे एंगेजमेंट बढ़े।

जाह्नवी का मानना है कि जब आप इस नजरिए से चीजों को देखते हैं तो समझ आता है कि कई टिप्पणियां असल में व्यक्ति से ज्यादा उस डिजिटल दौड़ का हिस्सा होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि नकारात्मकता से दूरी बनाई जाए, क्योंकि एक नकारात्मक टिप्पणी कई और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है।

अर्जुन का खामोश अंदाज (Janhvi Kapoor Reacts On Arjun Kapoor Online Bullying)

गौरतलब है कि अर्जुन कपूर ने ट्रोलिंग पर सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन इंस्टाग्राम पर साझा किए गए उनके कुछ पोस्ट को फैंस ने मौजूदा हालात से जोड़कर देखा। अर्जुन अक्सर सकारात्मकता और आत्मविश्वास से जुड़े संदेश साझा करते रहे हैं, जिसे उनके समर्थकों ने मजबूती का संकेत बताया।

वर्क फ्रंट पर क्या है आगे?

काम की बात करें तो जाह्नवी कपूर हाल ही में फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आई थीं। अब वो अपनी अगली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उनके साथ साउथ सुपरस्टार राम चरण मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे।

इस फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं और निर्माण वेंकट सतीश किलारू के बैनर तले हो रहा है। फिल्म में शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा, बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली है।

ये भी पढ़ें

भारत छोड़ेगी ईरानी शासन को कैंसर बताने वाली अभिनेत्री, खामेनेई की मौत के बाद पलट गईं मंदाना करीमी
बॉलीवुड
Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Mar 2026 07:38 pm

Published on:

03 Mar 2026 07:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग पर भड़कीं सौतेली बहन जान्हवी, बोलीं- सब घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेरा काम छीन लिया गया…ईरानी अभिनेत्री का भारतीय मीडिया पर फूटा गुस्सा, बोलीं- ईरान की असली कहानी नहीं दिखाते…

Mandana Karimi Lashes Out On Indian Media
बॉलीवुड

देश छोड़कर जाओ…’भारत ने धोखा दिया’ वाले बयान पर बुरी फंसी ईरानी अभिनेत्री, लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की दिलाई याद

Mandana Karimi Trolled For Leaving India Statement
बॉलीवुड

होली के रंग में रंगा पूरा बॉलीवुड, शबाना आजमी ने जावेद अख्तर संग मनाया जश्न, रणबीर-कटरीना ने भी मनाया त्योहार

Shabana Azmi-Javed Akhtar Holi 2026
बॉलीवुड

भारत छोड़ेगी ईरानी शासन को कैंसर बताने वाली अभिनेत्री, खामेनेई की मौत के बाद पलट गईं मंदाना करीमी

Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death
बॉलीवुड

भारत ने मुझे धोखा दिया…खामेनेई की मौत के बाद भड़कीं ईरानी एक्ट्रेस, इंडिया छोड़ने का किया एलान

Mandana Karimi Leaves India
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.