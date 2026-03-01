अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग पर भड़कीं सौतेली बहन जान्हवी, बोलीं- सब घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं…

Janhvi Kapoor Reacts On Arjun Kapoor Online Bullying: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। बीते महीनों में उनके खिलाफ अचानक बढ़ी नकारात्मक टिप्पणियों ने फैंस को भी हैरान किया। हालांकि अर्जुन ने सीधे तौर पर इन आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट इशारों-इशारों में बहुत कुछ बयां करते नजर आए। अब इस पूरे मामले पर उनकी बहन और अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने खुलकर अपनी बात रखी है।