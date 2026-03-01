देश छोड़कर जाओ…’भारत ने धोखा दिया’ वाले बयान पर बुरी फंसी ईरानी अभिनेत्री, लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की दिलाई याद

Mandana Karimi Trolled For Leaving India Statement: ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार वजह उनका भारत छोड़ने को लेकर दिया गया बयान है, जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है। 'भारत ने मुझे धोखा दिया' जैसी टिप्पणी के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है।