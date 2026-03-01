3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

देश छोड़कर जाओ…’भारत ने धोखा दिया’ वाले बयान पर बुरी फंसी ईरानी अभिनेत्री, लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की दिलाई याद

Mandana Karimi Trolled For Leaving India Statement: ईरानी अभिनेत्री मंदाना करीमी ने हाल ही में भारत छोड़ने का बयान दिया है। इसी के बाद लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरु कर दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 03, 2026

Mandana Karimi Trolled For Leaving India Statement

Mandana Karimi Trolled For Leaving India Statement (सोर्स- एक्स)

Mandana Karimi Trolled For Leaving India Statement: ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार वजह उनका भारत छोड़ने को लेकर दिया गया बयान है, जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है। 'भारत ने मुझे धोखा दिया' जैसी टिप्पणी के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है।

बयान के बाद बढ़ी मुश्किलें (Mandana Karimi Trolled For Leaving India Statement)

हाल ही में 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए एक इंटरव्यू में मंदाना ने संकेत दिया कि वो भारत छोड़ने की तैयारी में हैं और परिस्थितियां अनुकूल होने पर ईरान लौट सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अब यहां अपनी बात रखने में असहजता महसूस होती है।

उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने उन्हें सीधे तौर पर देश छोड़ने की सलाह दे डाली। कुछ ने आरोप लगाया कि वह पहले भी संवेदनशील मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मुखर रही हैं।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र (Mandana Karimi Trolled For Leaving India Statement)

ट्रोल्स ने पुराने विवादों को भी हवा दी। कुछ यूजर्स ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान उनके रुख को याद दिलाते हुए कहा कि अभिनेत्री उस समय भी सरकारी फैसलों की आलोचना करती नजर आई थीं। वहीं कुछ ने उन पर पाकिस्तान समर्थक रुख अपनाने का आरोप लगाया।

'जल्दी छोड़ो भारत'

एक यूजर ने मंदाना के बयान को सुनने के बाद वीडियो पर कमेटं किया कि जल्दी जाओ इंडिया से। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ये महिला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारती. सरकार का खुलकर विरोध कर रही थी। कई लोगों ने तो मंदाना पर पाकिस्तान का समर्थन करने का भी आरोप लगाया।

हालांकि, मंदाना ने इन आरोपों पर फिलहाल कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि अभिनेत्री अपने विचारों को लेकर हमेशा स्पष्ट रही हैं और वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखती हैं।

मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफर

तेहरान में जन्मीं मंदाना ने कम उम्र में भारत का रुख किया था। मॉडलिंग से शुरुआत कर उन्होंने धीरे-धीरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। वो 'भाग जॉनी', 'मैं और चार्ल्स' और 'क्या कूल हैं हम 3' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

रियलिटी शो की दुनिया में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 'बिग बॉस 9' में हिस्सा लेने के बाद वो कंगना रनौत के शो लॉक अप का भी हिस्सा रह चुकी हैं।

ये भी पढ़ें

भारत छोड़ेगी ईरानी शासन को कैंसर बताने वाली अभिनेत्री, खामेनेई की मौत के बाद पलट गईं मंदाना करीमी
बॉलीवुड
Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Mar 2026 06:57 pm

Published on:

03 Mar 2026 06:56 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / देश छोड़कर जाओ…’भारत ने धोखा दिया’ वाले बयान पर बुरी फंसी ईरानी अभिनेत्री, लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की दिलाई याद

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

होली के रंग में रंगा पूरा बॉलीवुड, शबाना आजमी ने जावेद अख्तर संग मनाया जश्न, रणबीर-कटरीना ने भी मनाया त्योहार

Shabana Azmi-Javed Akhtar Holi 2026
बॉलीवुड

भारत छोड़ेगी ईरानी शासन को कैंसर बताने वाली अभिनेत्री, खामेनेई की मौत के बाद पलट गईं मंदाना करीमी

Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death
बॉलीवुड

भारत ने मुझे धोखा दिया…खामेनेई की मौत के बाद भड़कीं ईरानी एक्ट्रेस, इंडिया छोड़ने का किया एलान

Mandana Karimi Leaves India
बॉलीवुड

ऑटो में बैठे थे करण औजला, पुलिस ने रोका तो तुरंत किया ये काम, ड्राइवर की मदद कर फैंस का जीता दिल

Karan Aujla Helps Mumbai Auto Driver
बॉलीवुड

चंद्र ग्रहण की वजह से नहीं हो पाया Dhurandhar 2 का ट्रेलर रिलीज! मेकर्स ने बदला पूरा प्लान

Dhurandhar 2 trailer postponed due to Chandra Grahan makers big decision
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.